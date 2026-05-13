Nediani visitó el B° IV Centenario donde se desarrolla un nuevo operativo integral

Estas intervenciones forman parte de un esquema planificado que busca una mejora sostenida en los distintos sectores de la ciudad.

Hoy 15:37

El intendente Roger Elías Nediani encabezó un nuevo operativo integral en el barrio Cuarto Centenario, donde diversas áreas de la Municipalidad de La Banda desplegaron acciones conjuntas con el objetivo de optimizar las condiciones de vida de los vecinos.

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Durante la jornada, las cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de aporte de suelo y base, mejoras en calles, renovación del sistema lumínico con tecnología LED, además de trabajos de desmalezamiento y eliminación de focos de residuos. Estas intervenciones forman parte de un esquema planificado que busca una mejora sostenida en los distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, el jefe comunal subrayó la importancia de sostener un vínculo cercano con la comunidad. “El contacto directo con los vecinos es fundamental para conocer sus necesidades y dar respuestas concretas”, expresó, remarcando que estos operativos forman parte de una política que se viene desarrollando desde el inicio de su gestión.

Asimismo, Nediani explicó que las condiciones climáticas recientes representaron un desafío para el normal desarrollo de los trabajos. Las intensas lluvias registradas entre fines de diciembre y abril, que alcanzaron niveles superiores a la media anual, obligaron a reprogramar tareas clave como el mantenimiento de calles y el desmalezamiento. Sin embargo, aseguró que con la mejora del clima se retomaron con fuerza las intervenciones en los barrios.

El intendente también anticipó que, una vez concluidas las labores en Cuarto Centenario, los operativos continuarán en el barrio Villa Nueva y en otros puntos ya incluidos en el cronograma municipal.

Por otro lado, destacó que estas acciones no se limitan a obras urbanas. Los operativos integrales incorporan servicios sociales y actividades comunitarias, con la participación de áreas como Salud, Deportes y Desarrollo Territorial. Entre las prestaciones ofrecidas se incluyen atención médica y odontológica, cortes de cabello, propuestas recreativas y entrega de entradas al Cine Teatro Renzi para niños y niñas.

Finalmente, Nediani reafirmó que el eje central de estas iniciativas es escuchar a los vecinos y dar respuestas rápidas a las problemáticas de cada sector, consolidando así una gestión territorial cercana y activa.