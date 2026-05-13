YPF aplicará una suba en los combustibles y congelará los precios por un mes y medio

La petrolera estatal confirmó un incremento del 1% desde este jueves y anunció que mantendrá estables los valores durante 45 días para amortiguar el impacto de la crisis internacional del petróleo.

Hoy 19:48

YPF anunció que desde este jueves aplicará un aumento del 1% en el precio de los combustibles y luego mantendrá los valores sin cambios durante los próximos 45 días.

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La medida fue confirmada por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la decisión busca evitar que las fuertes variaciones del precio internacional del petróleo impacten directamente en los surtidores argentinos.

Según detalló la petrolera, continuará vigente el sistema denominado “buffer” o amortiguador de precios, mediante el cual YPF absorbe temporalmente parte de las subas del barril Brent para sostener cierta estabilidad en el mercado interno.

Desde la empresa señalaron que el mecanismo contempla una cuenta compensadora que permitirá recuperar más adelante el ingreso diferido por no trasladar inmediatamente los incrementos internacionales al precio final de la nafta y el gasoil.

La decisión se da en un contexto de fuerte volatilidad energética a nivel mundial por el conflicto en Medio Oriente, situación que elevó el valor del petróleo y generó presión sobre los combustibles en distintos países.

Además, YPF ratificó que seguirá aplicando su sistema de micropricing, que establece distintos precios según regiones, corredores y franjas horarias, en función de la oferta y la demanda.