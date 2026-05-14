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Todo confirmado para la fecha 5 de la Sudamericana

La quinta jornada de la fase de grupos será decisiva para varios equipos argentinos que buscan avanzar en la Copa Sudamericana. San Lorenzo, River, Racing y Tigre afrontarán partidos clave.

Hoy 12:25

La Conmebol oficializó las designaciones arbitrales y la programación completa de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, una jornada determinante para definir gran parte de las clasificaciones a la próxima instancia. 

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La acción comenzará el martes 19 con presencia argentina en varios escenarios. Barracas Central visitará a Audax Italiano con arbitraje del boliviano Gery Vargas, mientras que Deportivo Riestra jugará ante Montevideo City Torque bajo la conducción del ecuatoriano Augusto Aragón. Más tarde, Tigre enfrentará en Colombia a América de Cali con el brasileño Bruno Arleu como juez principal.

El miércoles será el turno de dos partidos muy esperados. San Lorenzo visitará al Santos de Neymar en Brasil con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, mientras que River recibirá a Bragantino con el uruguayo Gustavo Tejera como encargado de impartir justicia.

Por último, el jueves, Racing afrontará un encuentro decisivo frente a Caracas en un partido que se jugará a puertas cerradas. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina.

Programación completa de la fecha 5

Martes 19

  • 19:00 | Audax Italiano vs. Barracas Central
    Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
  • 19:00 | Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra
    Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
  • 21:30 | San Pablo vs. Millonarios
    Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
  • 23:00 | América de Cali vs. Tigre
    Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)
  • 23:00 | Deportivo Cuenca vs. Recoleta
    Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

Miércoles 20

  • 19:00 | Santos vs. San Lorenzo
    Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • 19:00 | Boston River vs. O’Higgins
    Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia)
  • 19:00 | Olimpia vs. Vasco da Gama
    Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • 21:00 | Gremio vs. Palestino
    Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
  • 21:00 | Independiente Petrolero vs. Botafogo
    Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)
  • 21:30 | River vs. Bragantino
    Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Jueves 21

  • 19:00 | Atlético Mineiro vs. Cienciano
    Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
  • 19:00 | Academia Puerto Cabello vs. Juventud de las Piedras
    Árbitro: Diego Ulloa (Colombia)
  • 21:00 | Racing vs. Caracas
    Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
  • 21:30 | Blooming vs. Carabobo
    Árbitro: Mathias de Armas (Uruguay)
  • 23:00 | Macará vs. Alianza Atlético
    Árbitro: Matheus Candancan (Brasil)

TEMAS Club Atlético River Plate Copa Sudamericana

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