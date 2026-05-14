Confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para los cruces entre River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano, luego de unos cuartos de final marcados por las polémicas.

Hoy 17:37

Después de unos intensos cuartos de final cargados de discusiones y decisiones arbitrales que generaron fuertes repercusiones, la Liga Profesional confirmó este jueves los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura.

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El primer encuentro se disputará este sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental, donde River recibirá a Rosario Central. El “Millonario” viene de eliminar con autoridad a Gimnasia de La Plata, mientras que el “Canalla” avanzó tras un caliente triunfo frente a Racing, partido que dejó mucha polémica por distintas jugadas discutidas.

Para este compromiso, la organización designó a Nicolás Ramírez como árbitro principal. Además, el encargado del VAR será Silvio Trucco, acompañado por Laura Fortunato como AVAR.

La otra semifinal se jugará el domingo desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. Allí, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano en busca de un lugar en la gran final del campeonato. El “Bicho” llega tras eliminar a Huracán, mientras que el “Pirata” dejó en el camino a Unión.

En este encuentro, el árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que el VAR estará a cargo de Lucas Novelli, acompañado por Gastón Suárez desde las cabinas de Ezeiza.

Árbitros confirmados para las semifinales

Sábado 16 de mayo

19.30 | River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Juan Pablo Belatti Asistente 2: Pablo González

Pablo González Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

Bruno Amiconi VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17.00 | Argentinos Juniors vs. Belgrano