Gendarmería detiene a los hermanos Borrás en Funes tras operativo

Gendarmería Nacional Argentina detuvo a los hermanos Borrás en Funes tras intensos operativos por tráfico de drogas, vinculados a una organización criminal.

Hoy 04:22

En un operativo coordinado por Gendarmería Nacional Argentina, los hermanos Santiago Emanuel y Juan Cruz Borrás fueron arrestados anoche en la ciudad de Funes, a unos 15 kilómetros de Rosario. Esta detención se produjo tras un seguimiento intensivo, dado que ambos se encontraban prófugos con pedidos de captura a nivel nacional e internacional.

Los Borrás son considerados herederos de una organización criminal dedicada al narcotráfico, vinculados a los hermanos Waldo y Brian Bilbao. Se les acusa de haber orquestado la llegada de una avioneta que aterrizó recientemente en Villa Eloísa, donde se incautaron más de 321 kilos de cocaína.

El operativo que llevó a su captura se desarrolló en una vivienda donde los hermanos se habían refugiado. Gendarmería, anticipándose a su posible fuga, montó un cerco de seguridad alrededor de la manzana, lo que obligó a los Borrás a entregarse tras varios minutos de tensión.

La persecución de los hermanos comenzó tras un tiroteo violento entre narcotraficantes y gendarmes en la zona rural de Villa Eloísa. Durante este enfrentamiento, un suboficial de Gendarmería resultó herido, lo que incrementó la urgencia del operativo de captura.

Desde la tarde del martes, Gendarmería realizó múltiples allanamientos en el sur de Santa Fe en busca de los hermanos Borrás, quienes habían sido identificados previamente por los investigadores de Antinarcóticos. La captura de los Borrás eleva a cuatro el número de narcotraficantes detenidos en esta causa.

Los hermanos Borrás, oriundos de Roldán, son investigados por su conexión con otros episodios delictivos, incluyendo un incidente en Arequito en 2025, donde una avioneta chocó y fue abandonada con 60 kilos de cocaína.

Además, las autoridades están analizando posibles conexiones internacionales en el tráfico de drogas hacia Europa, lo que podría complicar aún más la situación legal de los hermanos Borrás tras sus recientes arrestos.