El tren bala submarino de China conectará Dalian y Yantai en 40 minutos

China está desarrollando un innovador tren bala submarino que conectará Dalian y Yantai, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje en la región del estrecho de Bohai.

Hoy 05:12

China se encuentra en la fase de planificación de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Asia, un tren bala submarino que unirá las ciudades de Dalian y Yantai a través del estrecho de Bohai.

Este corredor submarino se extenderá entre 120 y 123 kilómetros y permitirá que los trenes de alta velocidad reduzcan el tiempo de viaje de varias horas a apenas 40 minutos.

El tren unirá Dalian, situada en la provincia de Liaoning, con Yantai, en Shandong, transformando así la movilidad entre estas claves ciudades que actualmente dependen de trayectos más largos.

El estrecho de Bohai es una región estratégica, separando dos áreas con alta actividad industrial y comercial, lo que hace que este proyecto no solo sea innovador, sino también esencial para mejorar el transporte de mercancías.

Conocido como el Bohai Strait Cross Sea Channel, el túnel submarino tendría aproximadamente 90 kilómetros bajo el lecho marino, colocándolo entre las obras subacuáticas más extensas del mundo.

Los trenes podrían alcanzar velocidades superiores a 250 km/h, permitiendo cruzar el estrecho en menos de una hora, lo que amplificaría el atractivo del proyecto a nivel internacional.

Este túnel no solo representa un avance en la movilidad de pasajeros, sino también en el comercio y la logística, ofreciendo una alternativa a los actuales métodos de transporte que son más lentos y menos eficientes.