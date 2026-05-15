El Chelsea de Enzo y el Manchester City definen al campeón de la FA Cup en Wembley

Blues y Citizens se enfrentarán este sábado en Londres en busca de uno de los títulos más tradicionales del fútbol inglés.

Hoy 08:12

Chelsea y Manchester City protagonizarán este sábado una nueva edición de la gran final de la FA Cup, el torneo más antiguo del fútbol inglés. El encuentro se disputará desde las 11 horas en el mítico estadio Wembley Stadium.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega a la definición luego de eliminar a Liverpool y Southampton en las rondas decisivas. Los Citizens buscarán conquistar su segundo título de la temporada tras haber ganado previamente la EFL Cup.

Además, el Manchester City afronta este tramo final del año peleando por el liderazgo de la Premier League, donde mantiene una intensa disputa con Arsenal por el primer puesto de la tabla.

Por su parte, el camino de Chelsea hacia Wembley fue más accesible, dejando atrás a Port Vale y Leeds United. Sin embargo, los Blues llegan a esta final con la presión de salvar una temporada muy complicada.

El equipo londinense no logró clasificarse a la próxima UEFA Champions League y tampoco pudo pelear los primeros puestos en la Premier, por lo que la FA Cup aparece como la última gran oportunidad para cerrar el año con una alegría.

La expectativa es enorme en Inglaterra por una final que enfrentará a dos gigantes del fútbol europeo y que promete un marco espectacular en Wembley, escenario histórico de las grandes definiciones del fútbol británico.