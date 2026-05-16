Mercados bajo presión: acciones y bonos argentinos cerraron una semana negativa

Los mercados financieros atravesaron una semana marcada por la cautela internacional y la volatilidad local.

Hoy 05:12

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

El conflicto en Oriente Medio volvió a generar preocupación sobre la inflación global y afectó el desempeño de Wall Street, mientras que en Argentina las acciones y los bonos cerraron en baja pese a las señales positivas vinculadas al FMI, la acumulación de reservas y la reciente mejora en la calificación crediticia del país.

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Wall Street operó en baja por la tensión internacional

Los mercados internacionales mostraron cautela durante la semana ante la preocupación generada por el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto sobre la inflación global. Las acciones estadounidenses retrocedieron afectadas por la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano y por la amenaza de que se frenen las ganancias impulsadas por la Inteligencia Artificial.

La presión externa volvió a impactar sobre los mercados emergentes y particularmente sobre los activos argentinos, que acompañaron la tendencia negativa observada en el exterior. El escenario internacional se mantuvo como uno de los principales factores seguidos por los inversores durante toda la semana financiera.

El Merval acumuló pérdidas durante la semana

La bolsa porteña cerró la semana con bajas. El índice S&P Merval cayó 1,44% en la rueda del viernes, encabezado por las pérdidas registradas en los papeles financieros. Además, el mercado accionario argentino acumuló un retroceso semanal de 2,2% y finalizó en torno a los US$1.824.

La renta variable local operó condicionada tanto por el escenario internacional como por el comportamiento de las variables financieras locales. En medio de la temporada de balances, el mercado también siguió de cerca las novedades corporativas vinculadas a las principales compañías argentinas. Las acciones financieras estuvieron entre las más afectadas dentro de la rueda bursátil local.

Los bonos argentinos no lograron sostener la mejora previa

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos argentinos también tuvieron una semana negativa. Los Globales registraron bajas de entre 0,4% y 1,2% en la última rueda, con las mayores caídas concentradas en el tramo largo de la curva.

De esta manera, los títulos cerraron la semana acumulando pérdidas de entre 1,1% y 2,6%. Así, los Globales no lograron sostener el desempeño positivo que habían mostrado la semana anterior luego de la mejora en la calificación crediticia de Argentina otorgada por Fitch. Por otra parte, los bonos argentinos operados en el mercado extrabursátil retrocedieron 0,7%.

El comportamiento de la deuda soberana volvió a reflejar la sensibilidad de los activos argentinos frente al contexto financiero internacional y local.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos

El riesgo país volvió a subir y cerró en torno a las 538 unidades. El indicador había perforado durante la semana el nivel de los 500 puntos básicos tras la mejora crediticia, pero posteriormente volvió a avanzar.

Los niveles de la deuda soberana y del riesgo país continúan reflejando los movimientos vinculados a las cuestiones políticas locales y a las encuestas, factores que siguen condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos. La evolución del riesgo país continúa siendo uno de los principales indicadores observados por el mercado para medir la percepción sobre la deuda argentina.

El dólar oficial mostró pocos cambios y el BCRA continuó comprando reservas

En el frente cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista registró movimientos limitados durante la semana. El dólar spot retrocedió 0,3% y cerró en torno a los $1.394,5, mientras que el peso argentino mayorista se depreció 0,29% hasta las 1.395,5 unidades por dólar.

En este contexto, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado cambiario mediante compras de divisas. La autoridad monetaria adquirió US$65 millones durante la rueda del viernes y acumuló compras semanales por aproximadamente US$596 millones.

De esta manera, el BCRA ya lleva adquiridos más de US$8.080 millones en lo que va de 2026, acercándose al objetivo de US$10.000 millones. La aceleración en la liquidación de la cosecha gruesa colaboró con este proceso de acumulación de reservas internacionales. Las compras realizadas por el Banco Central continuaron fortaleciendo el nivel de reservas en un contexto donde el mercado sigue de cerca la evolución cambiaria.

El FMI evaluará la segunda revisión del programa

Otro de los puntos relevantes de la semana estuvo vinculado al Fondo Monetario Internacional. El organismo informó que su directorio se reunirá la próxima semana para evaluar la segunda revisión del programa vigente con Argentina dentro del esquema de Facilidades Extendidas.

La revisión resulta clave para habilitar un desembolso de US$1.000 millones destinado a reforzar las reservas internacionales. Además, Julie Kozack, vocera del FMI, destacó en Washington que Argentina cumplió con las metas técnicas correspondientes a esta segunda revisión del programa.

Argentina logró así un nuevo respaldo del organismo internacional para sostener su programa de estabilización financiera. La decisión del directorio será seguida de cerca por el mercado financiero local durante los próximos días.

YPF avanzó con un proyecto millonario en Vaca Muerta

En el plano corporativo, una de las principales novedades de la semana estuvo relacionada con YPF. La compañía presentó un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones destinado al desarrollo del proyecto LLL Oil en Vaca Muerta.

El objetivo es acelerar el desarrollo integrado de áreas contiguas. Según lo informado, esta iniciativa permitirá generar exportaciones por aproximadamente US$6.000 millones anuales hacia 2032 y crear alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

El proyecto se ubicó entre las noticias empresariales más relevantes de la semana dentro del mercado local.

Una semana marcada por la presión internacional

La semana dejó un escenario atravesado por la presión internacional sobre los mercados financieros y por bajas en los activos argentinos. En paralelo, el mercado continuó siguiendo de cerca la evolución de las reservas internacionales, el comportamiento del tipo de cambio oficial y el avance de la revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo es acelerar el desarrollo integrado de áreas contiguas. Según lo informado, esta iniciativa permitirá generar exportaciones por aproximadamente US$6.000 millones anuales hacia 2032 y crear alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

El proyecto se ubicó entre las noticias empresariales más relevantes de la semana dentro del mercado local.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.