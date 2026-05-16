Escándalo en el Real Madrid: Arbeloa bajó la tensión con Mbappé y elogió a Mourinho

El entrenador del conjunto merengue intentó calmar la polémica con el delantero francés y dejó abierta la puerta al posible regreso del DT portugués.

Hoy 10:09

Álvaro Arbeloa intentó bajar la tensión interna en Real Madrid luego del fuerte cruce mediático con Kylian Mbappé. En conferencia de prensa, el entrenador minimizó el conflicto con el delantero francés y aseguró que la relación entre ambos no cambió.

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“Ahora acabo de verlo, cuando subía para aquí, y ya le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo”, expresó el DT, al ser consultado por la situación.

Según explicó Arbeloa, la charla privada con el atacante venía desde antes y no le sorprendió el fastidio del futbolista por haber arrancado desde el banco ante Oviedo.

“Sé que Kylian no estaba contento el otro día, y me gusta. No comprendería que no quisiera jugar con el Madrid”, sostuvo el exdefensor.

Además, aclaró que la decisión estuvo vinculada al contexto físico del jugador, quien venía de recuperarse de una lesión. En ese sentido, remarcó que su intención era darle más minutos en el próximo compromiso ante Sevilla.

El origen del conflicto

La polémica se desató luego de que Mbappé asegurara públicamente que el entrenador le había dicho que era “el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”.

Esa frase generó revuelo puertas adentro del club, aunque Arbeloa negó haberla pronunciado y atribuyó el episodio a un malentendido.

En medio de una semana cargada de tensión en el Santiago Bernabéu, el técnico también rechazó la idea de un vestuario fuera de control.

“No tengo miedo de que puedan comentar cualquiera de las conversaciones”, señaló, al ser consultado por la exposición pública de su diálogo con el delantero francés.

El elogio a Mourinho

Arbeloa también dejó una frase que alimentó los rumores sobre el futuro del banco merengue. Consultado por José Mourinho, no dudó en elogiar al portugués y admitió que vería con buenos ojos su regreso al Real Madrid.

“Siento que es el número uno. Ha sido, es y será, por siempre, uno di noi”, afirmó sobre quien fue su entrenador entre 2010 y 2013.

Y agregó: “Si está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa”.

Sus declaraciones llegan en un contexto de incertidumbre sobre su continuidad, mientras también crecen las versiones sobre un posible regreso de Mourinho a la Casa Blanca.

“Estos cuatro meses han sido un aprendizaje enorme”, expresó Arbeloa, en una frase que fue interpretada con tono de despedida.

De esta manera, el entrenador buscó calmar la tensión con Mbappé, pero al mismo tiempo dejó abierta una puerta sobre el futuro del banco del Real Madrid.