El Colegio Belén impulsó jornadas de capacitación sobre bullying, ciberbullying y uso responsable de redes sociales

Las jornadas convocaron no solo a la comunidad educativa del Colegio Belén, sino también a instituciones educativas de la ciudad Capital y La Banda.

Hoy 10:19

Durante los días viernes 15 y sábado 16 de mayo, el Colegio Belén de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús llevó adelante una significativa propuesta de capacitación y reflexión destinada a estudiantes, familias, docentes, equipos de orientación educativa y equipos directivos, centrada en la prevención y el abordaje del bullying, ciberbullying, grooming y el uso responsable de las redes sociales.

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Las jornadas se desarrollaron en distintos horarios y modalidades, convocando no solo a la comunidad educativa del Colegio Belén, sino también a instituciones educativas de la ciudad Capital y La Banda que se adhirieron a esta valiosa iniciativa.

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El viernes 15 de mayo, en horas de la mañana, se realizó un taller destinado a estudiantes, orientado a la sensibilización, prevención y concientización sobre las problemáticas vinculadas al acoso escolar y digital. Posteriormente, en horario vespertino, tuvo lugar una conferencia dirigida a padres y familias, donde se abordaron herramientas de acompañamiento y cuidado de niños y adolescentes en el contexto actual de las redes sociales y entornos virtuales.

La propuesta continuó el sábado 16 de mayo con una jornada de trabajo destinada a docentes y directivos, enfocada en la revisión, fortalecimiento y actualización de protocolos institucionales de prevención e intervención frente a situaciones de hostigamiento, violencia y acoso escolar.

Desde el Colegio Belén destacaron la importancia de generar estos espacios formativos y de reflexión colectiva, entendiendo que las instituciones educativas tienen hoy el desafío de acompañar integralmente a niños y jóvenes frente a realidades complejas que atraviesan la convivencia y los vínculos.

En este sentido, la institución reafirma su compromiso con una educación atenta a los signos de los tiempos, promoviendo acciones concretas de formación, innovación y acompañamiento, siempre desde el carisma del Amor y la Reparación, de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, poniendo en el centro el cuidado de la persona, la construcción de vínculos sanos y el trabajo conjunto entre escuela y familia.

Estas jornadas representan una nueva apuesta del Colegio Belén por fortalecer una educación comprometida no solo con los aprendizajes académicos, sino también con la formación humana, emocional y social de toda la comunidad educativa.