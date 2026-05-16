Inauguraron viviendas sociales en el 133° aniversario de La Cañada

También participaron intendentes, comisionados de localidades vecinas, diputados provinciales, representantes de instituciones educativas y vecinos.

Hoy 10:27

Con un emotivo acto que reunió a toda la comunidad de La Cañada, en el departamento Figueroa, se celebró el 133° aniversario de vida institucional de la localidad. La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto con el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; y el comisionado municipal Cristian Abiakel, oportunidad en la que quedaron formalmente inauguradas nuevas viviendas sociales.

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También participaron intendentes, comisionados de localidades vecinas, diputados provinciales, representantes de instituciones educativas y vecinos.

En primer término, las autoridades realizaron el descubrimiento de placa por el 133° aniversario. Posteriormente, el acto dio inicio con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Policía de la Provincia, seguido de un minuto de silencio en memoria de los antepasados de la localidad.

Aniversario La Cañada

Seguidamente, se realizó la entrega de llaves a los beneficiarios de las viviendas sociales que fueron construidas con fondos de la provincia con la colaboración de la Comisión Municipal y la Asociación “Reflejo Cañadense”.

En sus palabras de bienvenida, el comisionado Abiakel destacó el crecimiento que experimentó la comunidad desde su fundación y resaltó el esfuerzo de las familias, de las instituciones y el rol fundamental de la agricultura como motor económico de la región.

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En ese marco, agradeció el acompañamiento del Gobierno y remarcó la entrega de seis viviendas sociales, fruto de un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social, además del avance de importantes obras.

Por su parte, el jefe de Gabinete, transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y destacó el importante crecimiento que tuvo La Cañada en los últimos años, resaltando la inauguración de viviendas, el avance de obras de pavimentación y refacción de establecimientos educativos, como así también la reciente inauguración del hospital de la localidad.

En ese sentido, subrayó el fuerte acompañamiento del Gobierno provincial a todo el interior santiagueño y valoró la gestión de la Comisión Municipal por continuar concretando obras y acciones en beneficio de los vecinos, aun en un contexto económico adverso.

Además, resaltó el trabajo conjunto entre la provincia y la administración local para sostener el crecimiento y desarrollo de la comunidad.

El acto protocolar concluyó con el tradicional canto del “Feliz Cumpleaños”, cerrando una jornada cargada de emoción, celebración y compromiso para toda la comunidad de La Cañada.