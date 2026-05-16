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“La educación es una prioridad”: Elías Suárez destacó el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para docentes

El gobernador remarcó el rol de los docentes en la construcción del futuro y recordó que el proceso se realiza a través del sistema “Consejo Virtual” hasta este domingo.

Hoy 11:06

El gobernador Elías Suárez se refirió al ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes anunciado por el Consejo General de Educación, y destacó la importancia de la medida en el marco de las políticas educativas provinciales.

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“Tal como lo anunciamos desde el inicio de la gestión, la educación es una prioridad y los docentes son protagonistas fundamentales en la construcción de un mejor futuro”, expresó el mandatario provincial.

Te recomendamos: El Consejo de Educación informó sobre cargos y horas cátedras para docentes

El proceso se realiza desde este sábado y estará disponible hasta las 23.59 del domingo 17 de mayo de 2026, a través del sistema “Consejo Virtual”, en el portal oficial del Consejo General de Educación.

Suárez recordó que el ofrecimiento comprende cargos y horas cátedra titulares y suplentes del primer grado del escalafón, conforme a lo establecido por el organismo educativo.

Los docentes interesados pueden acceder a toda la información y realizar el proceso de selección ingresando a www.cgesantiago.gob.ar, en la sección “Consejo Virtual”.

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