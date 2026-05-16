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Trágico accidente en Bangkok: un tren embistió a un colectivo y dejó al menos 8 muertos

Impresionantes videos. El accidente ocurrió en pleno centro de la capital tailandesa y hay más de 30 heridos.

Hoy 10:51
Momento del choque y el colectivo en llamas

Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas después de que un tren de carga chocara contra un colectivo en un cruce muy transitado del centro de Bangkok, capital de Tailandia.

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El accidente ocurrió por la tarde y generó escenas de pánico. Según informaron los servicios de emergencia, el colectivo fue embestido por el tren cuando cruzaba las vías y, tras el impacto, se prendió fuego.

Las llamas se propagaron en segundos y el incendio fue controlado rápidamente, pero la situación ya era dramática.

Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres”, confirmó el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

Testimonios y escenas de desesperación

En las redes sociales circularon imágenes impactantes del momento en que el tren, a velocidad moderada, se acercó al paso a nivel y chocó de lleno con el colectivo.

El vehículo quedó envuelto en llamas y la zona fue acordonada para que los socorristas pudieran trabajar.

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Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija, y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas”, contó un testigo al canal público ThaiPBS.

Investigación y antecedentes de accidentes en Tailandia

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó abrir una investigación para determinar las causas del accidente, según informó su oficina.

Los accidentes de transporte son un problema frecuente en Tailandia, donde muchas veces las normas de seguridad no se cumplen de manera estricta.

En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando una grúa cayó sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.

La tragedia de este sábado vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar los controles y la seguridad en los cruces ferroviarios y en el transporte público tailandés.

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