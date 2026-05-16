Lewandowski anunció su salida de Barcelona: “Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión”

El goleador polaco confirmó mediante un video que cerrará su ciclo tras cuatro temporadas y una extensa lista de conquistas.

Hoy 10:13

Robert Lewandowski confirmó este sábado que no seguirá en Barcelona la próxima temporada y le pondrá fin a una etapa de cuatro años en el club catalán.

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El delantero polaco realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo video de despedida. Este domingo tendrá su última presentación ante los hinchas en el Spotify Camp Nou.

Tras conocerse la noticia, Barcelona publicó un mensaje para despedir a una de sus grandes figuras de los últimos años.

“Llegó como una estrella, se va como una leyenda. Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalla y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre”, expresaron desde la institución.

Lewandowski llegó al club español en 2022, luego de su exitoso paso por Bayern Múnich. Desde entonces, se convirtió en una referencia ofensiva del equipo, ganó siete títulos y también obtuvo un Trofeo Pichichi.

Aunque en la última temporada perdió algo de protagonismo, el atacante de 37 años mantuvo su capacidad goleadora y siguió siendo una pieza importante dentro del plantel.

El mensaje de despedida

En su publicación, el ex Borussia Dortmund repasó lo vivido durante su etapa en Cataluña y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber cumplido.

“Tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión”, escribió.

Además, destacó el cariño recibido por parte de los hinchas desde su llegada al club.

“Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece. Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”, agregó.

El delantero también tuvo palabras de agradecimiento para Joan Laporta, presidente de Barcelona y clave en su arribo al club.

“Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera”, sostuvo.

El video publicado por Lewandowski dura poco más de un minuto y repasa diferentes momentos de su ciclo en el club: su presentación oficial, festejos de títulos, goles importantes y escenas familiares en la cancha.

Barcelona había oficializado su llegada el 19 de julio de 2022, luego de pagar 45 millones de euros fijos más otros cinco en variables para contratarlo por cuatro temporadas.

Este domingo, el Camp Nou prepara una despedida especial para uno de los nombres más importantes del Barcelona en los últimos años.