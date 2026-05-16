La gorila Fatou celebra 69 años en el zoológico de Berlín

Fatou, la gorila más longeva del mundo, festejó su 69 cumpleaños en el Zoológico de Berlín con una dieta especial que prioriza su bienestar y salud.

Hoy 10:13

'Fatou', la gorila en cautiverio más longeva del planeta, celebró su 69 cumpleaños en el Zoológico de Berlín con un festín inusual que incluyó tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga.

En este evento, el azúcar fue excluido de su menú, dado que a esta edad, los cuidadores se enfocan en una alimentación saludable para garantizar su bienestar, ya que cada año representa un logro extraordinario.

'Fatou' es una gorila occidental de llanura que llegó a Berlín en 1959, en un período en el cual la ciudad estaba dividida. Se estima que tenía alrededor de dos años en ese entonces, aunque su fecha exacta de nacimiento permanece desconocida.

Por esta razón, el 13 de abril se estableció como su cumpleaños oficial. La longevidad de 'Fatou' es notable, ya que en su hábitat natural, los gorilas viven entre 35 y 40 años, mientras que en cautiverio suelen superar esas expectativas.

En el año 2024, 'Fatou' se convirtió en la residente más longeva del zoológico tras la muerte de Ingo, un flamenco que también había superado los 75 años y que había sido parte de la historia del lugar.

La historia de 'Fatou' es compleja; se cree que nació en libertad en África occidental, pero fue capturada y traída a Europa en circunstancias inciertas. Se dice que un marinero francés la intercambió en un bar en Marsella, antes de ser vendida al zoológico.

A lo largo de las décadas, 'Fatou' no solo ha batido récords, sino que se ha convertido en un símbolo de resistencia, memoria y cuidado animal, recordando al mundo que incluso en cautiverio, la vida puede prosperar ante el paso del tiempo.