Di María habló tras la eliminación de Rosario Central y dejó una frase picante: “Por algo hablaron antes”

El capitán del Canalla analizó la derrota ante River en el Monumental, defendió el campeonato de su equipo y se refirió al clima caliente de la previa.

Hoy 00:28

Rosario Central quedó eliminado del Torneo Apertura tras perder por 1-0 ante River en las semifinales, en un partido disputado en el estadio Monumental. Luego del encuentro, Ángel Di María, capitán y emblema del Canalla, habló sobre la derrota y dejó varias frases fuertes.

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Pese al resultado, el campeón del mundo aseguró sentirse conforme con el rendimiento del equipo a lo largo del certamen.

“Estoy muy contento y orgulloso del equipo. Hicimos un muy buen campeonato. Hay que seguir para adelante, tenemos la Copa Libertadores y necesitamos salir primeros”, expresó Di María en diálogo con ESPN.

El “Fideo” fue uno de los protagonistas de una previa caliente, marcada por las polémicas del cruce anterior ante Racing y por los mensajes desde River sobre la necesidad de estar “con la guardia alta”.

En ese contexto, Di María fue recibido en el Monumental con silbidos y reprobaciones cada vez que tocó la pelota. Sin embargo, el jugador le bajó el tono a la situación.

“Es folklore del fútbol”, señaló, y recordó que en varias oportunidades también fue ovacionado en ese mismo estadio con la camiseta de la Selección Argentina.

El reclamo por el desgaste

Di María también hizo referencia a la seguidilla de partidos que atravesó Rosario Central y apuntó contra quienes habían hablado del cansancio de otros equipos.

“Muchos hablan que los demás no tienen descanso y Central jugó hasta dos partidos en dos días. Nos tocó venir en colectivo, no sé qué pasó en Aeroparque, no se podía aterrizar”, sostuvo.

Luego, en diálogo con TNT, el capitán canalla volvió sobre el clima de la previa y mencionó los mensajes de dirigentes y exdirigentes de River, como Rodolfo D’Onofrio y Stefano Di Carlo, en torno al arbitraje.

Di María lamentó que Central haya quedado eliminado por un penal y dejó una frase picante. “Se podía dar. Por algo hablaron antes”, lanzó.

Más allá de sus declaraciones, los dos penales sancionados a favor de River fueron bien cobrados por el árbitro Nicolás Ramírez. En el primero, el juez necesitó la intervención del VAR para observar la infracción de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta.

Luego, Ramírez cobró un claro penal de Jeremías Ledesma sobre Joaquín Freitas. El arquero le contuvo el remate a Gonzalo Montiel, pero más tarde no pudo evitar el gol de Facundo Colidio, que terminó dándole a River el pase a la final.