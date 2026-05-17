Boca toma nota: Cruzeiro no se guardó nada y empató con Palmeiras

El conjunto de Belo Horizonte, con titules, igualó por 1-1 con el Verdao como visitante, por el Brasileirao. Será el próximo rival del Xeneize en un duelo clave por la Libertadores, el martes en la Bombonera.

Hoy 10:45

Boca tomó nota del empate 1-1 entre Palmeiras y Cruzeiro por una nueva fecha del Brasileirao. El conjunto de Belo Horizonte, próximo rival del Xeneize en la Copa Libertadores, jugó con mayoría de titulares a pocos días del duelo clave que se disputará el martes en la Bombonera.

Palmeiras, líder del campeonato brasileño, no pudo hacerse fuerte como local y dejó pasar la chance de estirar diferencias en la cima. El resultado también le abrió la puerta a Flamengo, que este domingo tendrá la posibilidad de recortar distancias si vence a Athletico Paranaense en Curitiba.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira encadenó su tercer empate consecutivo en la Liga, luego de haber igualado también frente a Remo y Santos, dos rivales que en la previa aparecían como más accesibles.

El partido se jugó por momentos bajo una intensa lluvia y comenzó cuesta arriba para Palmeiras. A los 10 minutos, el delantero ecuatoriano Keny Arroyo abrió el marcador para Cruzeiro y puso en ventaja al conjunto visitante.

La reacción del equipo paulista llegó rápidamente. A los 19 minutos, Felipe Anderson sacó un potente remate desde afuera del área y marcó el 1-1 definitivo en el duelo correspondiente a la decimosexta jornada del Brasileirao.

En Boca observaron con atención el rendimiento de Cruzeiro, que no se guardó nada pese a tener por delante un partido trascendental por la Libertadores. El conjunto brasileño será rival directo del Xeneize en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El equipo de Claudio Úbeda marcha tercero en el Grupo C, con 6 unidades, apenas una menos que Cruzeiro y Universidad Católica, ambos con 7 puntos. Por eso, el duelo del martes en la Bombonera será determinante para sus aspiraciones.

Boca buscará un triunfo que le permita acomodarse en la zona y dar un paso clave hacia el objetivo de seguir con vida en el certamen continental.