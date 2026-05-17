Boca toma nota: Cruzeiro no se guardó nada y empató con Palmeiras

El conjunto de Belo Horizonte, con titules, igualó por 1-1 con el Verdao como visitante, por el Brasileirao. Será el próximo rival del Xeneize en un duelo clave por la Libertadores, el martes en la Bombonera.
Boca tomó nota del empate 1-1 entre Palmeiras y Cruzeiro por una nueva fecha del Brasileirao. El conjunto de Belo Horizonte, próximo rival del Xeneize en la Copa Libertadores, jugó con mayoría de titulares a pocos días del duelo clave que se disputará el martes en la Bombonera.
Palmeiras, líder del campeonato brasileño, no pudo hacerse fuerte como local y dejó pasar la chance de estirar diferencias en la cima. El resultado también le abrió la puerta a Flamengo, que este domingo tendrá la posibilidad de recortar distancias si vence a Athletico Paranaense en Curitiba.
El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira encadenó su tercer empate consecutivo en la Liga, luego de haber igualado también frente a Remo y Santos, dos rivales que en la previa aparecían como más accesibles.
El partido se jugó por momentos bajo una intensa lluvia y comenzó cuesta arriba para Palmeiras. A los 10 minutos, el delantero ecuatoriano Keny Arroyo abrió el marcador para Cruzeiro y puso en ventaja al conjunto visitante.
La reacción del equipo paulista llegó rápidamente. A los 19 minutos, Felipe Anderson sacó un potente remate desde afuera del área y marcó el 1-1 definitivo en el duelo correspondiente a la decimosexta jornada del Brasileirao.
En Boca observaron con atención el rendimiento de Cruzeiro, que no se guardó nada pese a tener por delante un partido trascendental por la Libertadores. El conjunto brasileño será rival directo del Xeneize en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
El equipo de Claudio Úbeda marcha tercero en el Grupo C, con 6 unidades, apenas una menos que Cruzeiro y Universidad Católica, ambos con 7 puntos. Por eso, el duelo del martes en la Bombonera será determinante para sus aspiraciones.
Boca buscará un triunfo que le permita acomodarse en la zona y dar un paso clave hacia el objetivo de seguir con vida en el certamen continental.