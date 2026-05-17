Trump advirtió que “no quedará nada” de Irán si no acepta un acuerdo con Estados Unidos

El presidente estadounidense volvió a endurecer su discurso contra Teherán y aseguró que el régimen iraní debe avanzar “rápido” en las negociaciones nucleares para evitar una escalada aún mayor en Medio Oriente.

Hoy 18:39

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una nueva advertencia contra Irán y aseguró que el régimen debe avanzar “rápido” en las negociaciones nucleares para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

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“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en Truth Social. “¡El tiempo es fundamental!”, agregó el mandatario republicano.

Tras su viaje a China, Trump también responsabilizó a Teherán por la falta de acuerdo. “Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran”, sostuvo durante una entrevista con Fox News.

En paralelo, el mandatario compartió una imagen creada con inteligencia artificial acompañada por la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, lo que fue interpretado como una señal de posible presión militar contra Irán.

Mientras tanto, Irán presentó nuevas propuestas a través de Pakistán para intentar destrabar las negociaciones con Washington y sostener el frágil alto el fuego vigente desde abril.