El certamen comenzó con partidos en las canchas de 25 de Mayo y Herrera el Alto. Conocé los resultados de la primera fecha.

Hoy 14:11

Con grandes expectativas, se puso en marcha la temporada 2026 de la Liga Termense de Fútbol, con una jornada inaugural que tuvo como escenarios las canchas de los clubes 25 de Mayo y Herrera el Alto.

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Este año, el campeonato lleva el nombre de “Natal Giménez” - “Matheo Sánchez” y también conmemora el 90° aniversario de Mukdise Hnos. Además, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo.

El acto inaugural contó con la presencia de la presidenta de la Liga Termense de Fútbol, Daniela Juárez; miembros del Consejo Directivo; la intendente municipal, Paula Cánepa; el director de Deportes, Cristian Medina; y familiares de Natal Giménez y Matheo Sánchez.

Durante la apertura, Juárez agradeció el acompañamiento de la dirigencia del fútbol termense para poner en marcha una nueva temporada. También destacó el respaldo de la Municipalidad y de la firma Mukdise, además de expresar su respeto hacia las familias homenajeadas.

“Un agradecimiento a la intendente Paula Cánepa por el respaldo desde la comuna con el auspicio, como también a la firma Mukdise. Nuestro respeto para las familias de Natal Giménez, un luchador del fútbol, y de Matheo Sánchez, que estaba en sus comienzos en este deporte”, expresó.

En cuanto a los resultados, el sábado, en cancha de Herrera el Alto, el local venció por 2 a 1 a Los Dorados, con goles de Rodrigo Serrano y Santiago Barraza, de penal. Bustos descontó para Los Dorados.

Ese mismo día, en la cancha de 25 de Mayo, Río Dulce y La Costanera igualaron 0 a 0.

La fecha se completó el domingo con varios encuentros. En cancha de 25 de Mayo, Villa Balnearia empató 1 a 1 con Termas, mientras que Sector el Alto y Sebastián Legresti igualaron sin goles.

Por último, en cancha de Herrera el Alto, el clásico de la fecha entre 25 de Mayo y Argentino terminó 1 a 1. Lorenzo Leal abrió el marcador para Argentino y Alexis González convirtió el empate para el Tripero.