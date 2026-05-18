Platense va por una clasificación histórica en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

El Calamar visitará este martes al conjunto colombiano por la quinta fecha del Grupo E. Si gana en Bogotá, se meterá en octavos por primera vez en su historia.

Hoy 06:30

Platense afrontará este martes una noche que puede quedar marcada en su historia. Desde las 21, visitará a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

El Calamar llega segundo en su zona, con 7 puntos, y sabe que una victoria en Bogotá le permitirá clasificarse a los octavos de final del certamen continental por primera vez en su historia. El partido será dirigido por el chileno Cristian Garay y contará con transmisión de Fox Sports 2.

El conjunto de Vicente López vive una participación internacional inédita. La consagración en el Torneo Apertura del año pasado le dio la chance de jugar la Libertadores por primera vez y, en un grupo exigente, quedó muy cerca de dar otro golpe histórico.

Además del triunfo, un empate también podría acercarlo a la clasificación. En ese caso, Platense eliminaría automáticamente a Independiente Santa Fe y dependería del resultado entre Peñarol y Corinthians: si el equipo uruguayo no gana, el Calamar también se meterá en octavos.

Una derrota, en cambio, lo mantendría en el segundo puesto del Grupo E, aunque dejaría la definición para la última fecha, cuando deberá visitar a Corinthians en San Pablo.

Independiente Santa Fe, por su parte, llega obligado a ganar para seguir con vida. El equipo colombiano suma apenas 2 puntos de 12 posibles y necesita imponerse ante Platense para no quedar eliminado. Incluso si consigue la victoria, deberá vencer también a Peñarol en Uruguay y esperar una ayuda de Corinthians frente al Calamar en la última jornada.

Más allá de su complicada situación en la Copa, el León atraviesa un buen momento en el campeonato colombiano. Está en semifinales del Apertura 2026, instancia a la que llegó después de terminar séptimo en la fase regular y eliminar a América de Cali con un contundente 5-1 global. En la próxima serie enfrentará a Junior de Barranquilla.

El presente local de Platense, en cambio, fue irregular. En el Apertura de esta temporada terminó 12° en la Zona A, con 16 puntos en la misma cantidad de fechas, y no logró clasificarse a los playoffs.

Donde sí pudo avanzar fue en la Copa Argentina, certamen en el que ya está en octavos de final. Primero venció 1-0 a Argentino de Monte Maíz en 32avos y luego superó 4-3 por penales a San Martín de San Juan en los 16avos.

Datos del partido

Hora: 21

TV: Fox Sports 2

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín