Barracas Central visita a Audax Italiano con la obligación de ganar para seguir soñando en la Sudamericana

El Guapo jugará este martes desde las 19 en Santiago de Chile, por la quinta fecha del Grupo G. Necesita su primer triunfo copero para mantener chances de clasificación.

Hoy 06:50

Barracas Central afrontará este martes un partido decisivo en la Copa Sudamericana. Desde las 19, visitará a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile, por la quinta fecha del Grupo G.

El Guapo llega último en la zona, con 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. Por eso, necesita conseguir su primer triunfo en el certamen para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final.

El equipo de Rubén Darío Insua dejó escapar una gran oportunidad en el cruce anterior ante Audax Italiano, disputado en Buenos Aires. Barracas ganaba con gol de Rodrigo Bogarín y sostenía la ventaja gracias a una buena actuación de Juan Espínola, quien incluso atajó un penal.

Sin embargo, el conjunto chileno llegó al empate en tiempo agregado con un golazo de Favian Loyola, resultado que dejó al Guapo con sabor amargo y con menos margen para las últimas fechas.

Después, Barracas sufrió otro golpe al caer 2-1 ante Olimpia como local, una derrota que complicó todavía más su panorama en el grupo. En el torneo argentino, además, el equipo sumó apenas 2 puntos de los últimos 9 y quedó afuera de los playoffs.

Audax Italiano, por su parte, también llega con la obligación de ganar. El conjunto chileno suma 4 puntos y quedó golpeado tras perder 2-1 frente a Vasco da Gama en Santiago, en un partido que había comenzado favorable y se le escapó en pocos minutos del segundo tiempo.

En el campeonato local, Audax tampoco atraviesa su mejor momento. Viene de caer 3-0 ante Coquimbo Unido y se ubica 14° en la Liga chilena, por lo que necesita una reacción tanto en el plano internacional como en el doméstico.

Con este escenario, el cruce en Santiago será clave para ambos. Barracas buscará su primer triunfo copero para llegar con vida a la última fecha, mientras que Audax intentará hacerse fuerte en casa para seguir en carrera dentro del Grupo G.

Datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN 2

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago