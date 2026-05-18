Tigre visita a América de Cali con la ilusión de seguir vivo en la Sudamericana

El Matador jugará este martes desde las 23 en el Pascual Guerrero, por la quinta fecha del Grupo A. Un triunfo en Colombia será clave para soñar con la clasificación.

Hoy 06:55

Tigre afrontará este martes una parada clave en la Copa Sudamericana. Desde las 23, visitará a América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la quinta fecha del Grupo A, con la necesidad de sumar para llegar con chances concretas a la última jornada.

El Matador de Victoria arranca la fecha en el tercer puesto, con 5 puntos, y sabe que un triunfo en Colombia puede ser determinante para seguir soñando con la clasificación. El equipo de Diego Dabove viene de igualar 2-2 ante Macará en Ecuador, un resultado valioso por el contexto, aunque insuficiente para alcanzar la cima del grupo.

Antes de ese empate, Tigre había conseguido una victoria importante justamente ante América de Cali. Fue 2-0 en Victoria, con una actuación sólida, presión alta, intensidad y una versión mucho más agresiva que la mostrada en el torneo argentino.

En el plano local, el presente del Matador fue complicado. Terminó de mala forma el Torneo Apertura, sin victorias en las últimas doce jornadas y con apenas 8 puntos de los últimos 36 disputados.

América de Cali, por su parte, llega a la quinta fecha en una posición expectante dentro del Grupo A. El conjunto colombiano suma 7 puntos y está a una unidad del líder Macará, por lo que una victoria como local lo dejaría muy cerca de la clasificación.

El equipo caleño viene de derrotar 2-0 a Alianza Atlético en Perú, resultado que le permitió recuperar terreno después del golpe sufrido ante Tigre en Buenos Aires.

Sin embargo, en el campeonato colombiano llega golpeado: acaba de quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga Dimayor tras caer por 4-0 ante Independiente Santa Fe.

Con este panorama, el duelo en Cali aparece como una final anticipada para ambos. América buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a la próxima ronda, mientras que Tigre intentará dar un golpe como visitante para mantenerse con vida en la Sudamericana.

Datos del partido

Hora: 23

TV: DSports

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali