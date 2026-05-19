Shakira logra un récord histórico con su concierto en Brasil

Shakira hace historia al reunir a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito en Copacabana, destacándose como uno de los eventos más importantes en la música en vivo.

Hoy 05:27

Shakira hace historia en Brasil al reunir a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito en la icónica playa de Copacabana, ubicada en Río de Janeiro.

Esta presentación, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, se ha convertido en uno de los eventos más grandes en la música en vivo en los últimos años, destacando el gran interés del público.

El evento no solo es significativo por la cifra de asistentes, sino también por el alcance internacional que tuvo, atrayendo a fanáticos de diversas nacionalidades que viajaron para disfrutar de la experiencia.

Desde horas antes de que comenzara el espectáculo, la playa de Copacabana se llenó de personas, creando un ambiente masivo que combinó turismo, música y una experiencia colectiva memorable.

Durante el concierto, Shakira interpretó algunos de los temas más reconocidos de su carrera, utilizando pantallas gigantes y iluminación de gran formato que realzaron cada momento del espectáculo.

El repertorio musical de la artista logró conectar con distintas generaciones, manteniendo la energía del público a lo largo de toda la noche.

El impacto de este concierto en Río de Janeiro es notable, ya que eventos de esta magnitud tienden a impulsar sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía, además de atraer un considerable turismo internacional.

Este espectáculo no solo representa un momento clave en la carrera de Shakira, sino que también refuerza su posición como una de las artistas con mayor capacidad de convocatoria en el mundo actual.