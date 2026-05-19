Las plantas más fáciles para principiantes que transformarán tu hogar

Desde 2020, el interés por la jardinería ha crecido en Argentina, especialmente entre quienes buscan conectar con la naturaleza en casa. Esta nota presenta 10 plantas fáciles de cuidar que son perfectas para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería.

Hoy 06:12

En el mundo de la jardinería, hay plantas que son ideales para principiantes debido a su bajo mantenimiento y necesidades básicas. Para aquellos que desean adentrarse en este hobby, elegir las especies adecuadas puede hacer toda la diferencia en la experiencia.

Una de las plantas más recomendadas es la sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Esta planta es perfecta para interiores, ya que requiere poca luz y riego. Además, es muy resistente y puede sobrevivir con poca atención.

Otra opción excelente para los nuevos jardineros es el pothos. Con su atractivo follaje en forma de corazón, esta planta es casi indestructible y se adapta bien a diferentes condiciones de luz. Su capacidad para purificar el aire es un beneficio adicional que atrae a muchos cultivadores.

El cactus es otra elección popular, especialmente para aquellos que a menudo olvidan regar sus plantas. Estas plantas suculentas son perfectas para quienes viven en climas más secos y no requieren un cuidado intensivo, lo que las hace ideales para principiantes.

Si buscas algo un poco más colorido, la planta ZZ es una excelente opción. Originaria de África, esta planta tolera la sombra y la sequía, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes son nuevos en la jardinería.

Las hierbas aromáticas como el romero y la albahaca también son fáciles de cultivar y pueden ser utilizadas en la cocina. Estas plantas no sólo son sencillas de cuidar, sino que añaden un toque fresco y sabroso a tus platos.

Por último, la plantita de jade es otra opción que no decepciona. Con su atractivo aspecto y su reputación de traer buena suerte, esta suculenta es perfecta para quienes desean agregar un toque de vida a su hogar sin complicaciones.