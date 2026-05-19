VTV en Argentina: qué hacer si se ha vencido

La VTV, o Verificación Técnica Vehicular, es un proceso obligatorio que todos los vehículos en Argentina deben cumplir anualmente. Dejar vencer este trámite puede acarrear múltiples sanciones y complicaciones para los dueños de automóviles.

Hoy 18:02

La VTV, o Verificación Técnica Vehicular, es un requisito fundamental para todos los automóviles en Argentina. Desde su implementación en 2010, este proceso busca asegurar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y emisiones contaminantes. Es crucial que los propietarios de vehículos estén al tanto de la fecha de vencimiento de su VTV para evitar complicaciones.

Si un vehículo no cuenta con la VTV vigente y es detenido, el propietario puede enfrentar multas significativas. Estas sanciones pueden variar según la provincia, pero en general, las multas pueden ascender a varios miles de pesos. Además, la falta de la VTV puede dificultar la obtención de seguros o la venta del vehículo.

Una de las principales consecuencias de tener la VTV vencida es que el vehículo no podrá circular legalmente. Esto significa que, si el propietario es detenido por un control policial, se arriesga a que su vehículo sea retirado de la vía pública. Esto puede resultar en mayores inconvenientes y gastos adicionales.

Para evitar multas y complicaciones, es recomendable que los propietarios de vehículos realicen la VTV con antelación. La planificación es clave: se sugiere verificar el estado de la VTV al menos un mes antes de su fecha de vencimiento. Esto permitirá tener suficiente tiempo para programar una cita en un centro de verificación.

En caso de que la VTV ya se haya vencido, los propietarios pueden acudir a un centro de verificación para realizar el trámite de manera inmediata. Algunos centros ofrecen la posibilidad de realizar la verificación sin necesidad de cita previa, lo que agiliza el proceso para aquellos que están en apuros.

Además, es importante destacar que la VTV no solo es un requisito legal, sino que también contribuye a la seguridad vial. Un vehículo en buen estado reduce el riesgo de accidentes y mejora la calidad del aire al disminuir las emisiones. Por lo tanto, cumplir con la VTV es beneficioso tanto para el propietario como para la sociedad.

Para aquellos que buscan información adicional sobre la VTV, el Ministerio de Transporte de Argentina ofrece recursos útiles en su sitio web. Este organismo detalla los requisitos, costos y centros de verificación disponibles en cada provincia, asegurando que todos los propietarios de vehículos estén bien informados sobre este proceso esencial.