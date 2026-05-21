Juicio por la muerte de Maradona: Luque vuelve a declarar y citan a médicos de la Clínica Olivos

El neurocirujano acusado por la muerte del Diez volverá a comparecer ante el tribunal, mientras tres profesionales vinculados a la operación por el hematoma subdural brindarán testimonio sobre la última internación.

Hoy 07:51

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con una nueva audiencia marcada por la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados en la causa, y por los testimonios de tres médicos de la Clínica Olivos.

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Luque volverá a comparecer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en lo que sería su séptima declaración dentro del proceso judicial por la muerte del Diez.

Según trascendió, el exmédico de cabecera de Maradona buscará responder a los dichos de los peritos forenses Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes participaron de la autopsia, y del médico Mario Schiter, veedor de la necropsia y profesional que acompañó a Diego durante su estadía en Cuba.

La declaración de Luque estaba prevista para la audiencia anterior, luego del testimonio de Jana Maradona, aunque finalmente hubo un cambio de planes y quien declaró fue el psicólogo Carlos Díaz, otro de los imputados en la causa.

Durante esa jornada, el abogado querellante Eduardo Ramírez pidió al tribunal que se establecieran límites al testimonio de Díaz por considerar que incurría en supuestas “divagaciones”. Sin embargo, los magistrados rechazaron el planteo.

“Se mantiene el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente. Pero no pueden abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito que ya declaró”, explicó el juez Alberto Gaig tras un cuarto intermedio.

Además de Luque, fueron citados tres profesionales de la Clínica Olivos: Fernando Villarejo, jefe de terapia intensiva del sanatorio; Pablo Rubino, neurocirujano que intervino a Maradona; y Sebastián Nani, jefe de cardiología del centro médico.

Los médicos brindarán testimonio sobre la última internación del exfutbolista, previa a su traslado al barrio privado San Andrés, en Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

El hematoma subdural había sido detectado inicialmente en la Clínica Ipensa de La Plata, tras lo cual Maradona fue derivado al centro médico de Vicente López para ser intervenido quirúrgicamente.

En el juicio también están acusados la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.

Todos enfrentan la acusación de homicidio simple con dolo eventual, en el marco de la investigación por la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino.