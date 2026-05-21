Milly Alcock dio detalles de cómo ignoró a los trolls y se convirtió en una Supergirl punk

La actriz australiana encabeza la nueva película de DC Studios y propone una versión más humana, vulnerable y rebelde del icónico personaje

Hoy 08:02

A pocos días de finalizar el rodaje de una nueva película en Japón, Milly Alcock atravesó una intensa agenda internacional que incluyó viajes entre Kyoto, Los Ángeles y Las Vegas, con apenas una hora de sueño. En ese contexto participó de la presentación de “Supergirl” en la CinemaCon, donde comenzó a mostrar su versión del personaje.

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Durante las entrevistas, la actriz reconoció que ni siquiera ella había visto aún la película, aunque ya genera expectativas por su interpretación. Alcock llega a este proyecto tras destacarse en “House of the Dragon” y en la miniserie “Sirens”, donde evidenció un amplio rango actoral.

En las primeras imágenes difundidas, su Kara Zor-El aparece como una figura despreocupada y sarcástica, enfrentando amenazas con una actitud más cercana a un antiheroísmo irreverente que al modelo clásico. La historia se centra en una crisis de identidad profunda, aunque en situaciones de acción el personaje demuestra total control.

El enfoque de esta nueva película, inspirada en el cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow”, propone una protagonista más dura, emocionalmente marcada y alejada del estereotipo tradicional. Según los responsables del proyecto, se trata de una heroína que ha atravesado traumas significativos, incluyendo la destrucción de su planeta y la pérdida de su familia.

El proceso de selección fue exigente. Alcock audicionó en Georgia en un casting competitivo y de alto perfil. Su interpretación generó una reacción inmediata en el equipo creativo, que destacó su capacidad para transmitir emoción genuina. “Era exactamente lo que buscábamos”, señalaron desde la producción.

Para la actriz, asumir el rol implicó un desafío tanto profesional como personal. Al leer el guion, comprendió el peso de protagonizar una historia en la que su personaje está presente en casi todas las escenas. Sin embargo, también encontró una conexión íntima con Kara: una figura que enfrenta su dolor evitando confrontarlo, hasta que se ve obligada a hacerlo.

La película muestra a una Supergirl vulnerable, con conductas autodestructivas y dificultades para vincularse. A diferencia de Superman, criado en un entorno afectivo estable, Kara carga con una historia de pérdida que condiciona su comportamiento. “El dolor es un sentimiento universal”, señaló Alcock, destacando que ese aspecto fue clave para construir el personaje.

Milly Alcock

El relato se activa cuando conoce a Ruthye, una joven que busca vengar a su familia. A partir de ese vínculo, la protagonista comienza un proceso de transformación que redefine su propósito. La narrativa plantea que ser heroína no implica solo poder, sino también la capacidad de ayudar a otros y, en ese proceso, reconstruirse a uno mismo.

En términos de producción, el film implicó un entrenamiento físico intensivo para Alcock, con meses de preparación en escenas de acción. La actriz destacó el desafío que representa participar en una franquicia de esta magnitud, especialmente en un contexto donde las películas de superhéroes ya no garantizan éxito automático.

El estreno de “Supergirl” se da en un momento clave para DC Studios, que busca consolidar su nuevo universo cinematográfico tras resultados dispares en los últimos años. La película será una pieza central dentro de esa estrategia.

Más allá del impacto comercial, el proyecto también dialoga con el presente cultural. Alcock ha sido protagonista de debates sobre el trato hacia las mujeres en la industria y en redes sociales, donde cuestionó la exposición y el juicio constante sobre los cuerpos y decisiones femeninas. Sus declaraciones generaron reacciones, pero también instalaron una discusión vigente.

De cara al estreno, la actriz expresó su entusiasmo por el impacto que la película pueda tener en el público joven, especialmente en mujeres. La construcción de una heroína compleja, atravesada por conflictos internos, busca ofrecer una representación más cercana a la experiencia real.

En ese sentido, “Supergirl” no solo apuesta por renovar un personaje clásico, sino también por explorar una narrativa donde la identidad, el trauma y la resiliencia ocupan un lugar central.