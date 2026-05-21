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Termas de Río Hondo se prepara para un día lluvioso: clima incierto para hoy Jueves 21 de mayo de 2026

Los termenses deben prepararse para un día de lluvias y temperaturas frescas. El pronóstico indica un clima variable para los próximos días en la región.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encontrarán con un clima nublado y fresco, con una temperatura actual de 7.4 °C, aunque la sensación térmica es más baja, alcanzando solo 6.2 °C. La humedad se encuentra en un 93%, lo que acentúa la sensación de frío.

Para el día de hoy, se espera lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 11.7 °C de mínima y los 13.4 °C de máxima. Los termenses deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco a lo largo de la jornada.

El viento soplará desde el este a 7.2 km/h, lo que contribuirá a mantener una atmósfera fresca. Esta combinación de factores meteorológicos hace que sea un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de una buena lectura o una película.

Mirando hacia el futuro, el pronóstico para mañana martes 22 de mayo indica un cielo nublado con mínimas de 9.9 °C y máximas de 17 °C. Los termenses deberán estar atentos a las condiciones, ya que el clima podría seguir variando.

Finalmente, el pronóstico para el 23 de mayo muestra un clima parcialmente nublado, con mínimas de 8.2 °C y máximas de 17.5 °C. Es recomendable que los termenses se preparen para un final de semana con temperaturas frescas y condiciones variables.

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