Marcelo Barbur: "No vamos a ser cómplices del desmantelamiento de nuestra patria"

El diputado nacional cuestionó con dureza las medidas impulsadas por el oficialismo y aseguró que afectan la producción, el federalismo y los subsidios energéticos destinados a las provincias.

Hoy 10:13

El diputado nacional por Santiago del Estero, Dr. Marcelo Barbur, apuntó con dureza contra el Gobierno Nacional tras la sesión en la Cámara Baja, donde el oficialismo aprobó la denominada «Ley Hojarasca» y avanzó con modificaciones al régimen de Zona Fría.

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"Hoy estuvimos en la sesión plantando bandera: no vamos a ser cómplices del desmantelamiento de nuestra patria", afirmó de manera tajante el legislador santiagueño.

Barbur advirtió que el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger es "un manotazo que, con la excusa de modernizar, destruye normativas que protegen la producción nacional, la salud y el federalismo".

Asimismo, calificó como un "ataque brutal" la modificación de los subsidios energéticos de Zona Fría. "Es aberrante tener que explicarle al Gobierno Nacional que el subsidio para calefaccionarse no es un privilegio, sino una necesidad vital. Es una falta de respeto total a la región que hace más de un siglo produce y provee la energía de este país", enfatizó.

Finalmente, el diputado renovó su compromiso con el federalismo y el mandato de su provincia: "Destruir el Estado y sus regulaciones no es libertad; es pisotear el trabajo y rifar el futuro de los argentinos. La defensa de nuestra gente y de nuestras provincias no se negocia".