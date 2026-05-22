Detienen a un joven acusado de cortar fibra óptica y dejar sin servicio a 500 usuarios

La investigación permitió identificar al sospechoso tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

Hoy 12:28

Personal del Departamento Robo y Hurto detuvo a un joven de 26 años acusado de provocar daños intencionales en el tendido de fibra óptica, dejando sin servicio telefónico e internet a más de 500 vecinos del sector norte de la ciudad.

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La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado 18 de abril por representantes de la empresa Claro AMX, quienes informaron que el día anterior, alrededor de las 17 Hs, los sistemas de monitoreo detectaron una interrupción masiva y repentina del servicio que afectó a 552 clientes. Posteriormente, las cuadrillas técnicas constataron que las líneas de fibra óptica habían sido cortadas de manera intencional.

A partir de ello, efectivos policiales realizaron tareas investigativas en la zona donde se produjo el daño. Mediante entrevistas a vecinos, lograron establecer que, durante la tarde del incidente, un hombre que se movilizaba en una camioneta utilitaria blanca descendió del vehículo y subió a uno de los postes del tendido público.

Con ese dato clave, los investigadores avanzaron en el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes permitieron identificar la patente del rodado y determinar la identidad de su conductor, lo que derivó en la solicitud de las correspondientes medidas judiciales.

Con oficio firmado por el Juez de Control y Garantías, los uniformados concretaron un procedimiento en el barrio 750 Viviendas, donde lograron detener al sospechoso. Durante las requisas secuestraron una camioneta Renault Kangoo, una escalera color naranja, una pinza de corte industrial y prendas de vestir coincidentes con las observadas en los registros fílmicos. Además, incautaron un teléfono celular Samsung A065, que será sometido a pericias tecnológicas.

La fiscal interviniente fue informada del procedimiento y dispuso que el acusado permanezca alojado en sede policial en calidad de detenido, imputado por el delito de daños en perjuicio de la empresa Claro AMX.