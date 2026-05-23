Invitan a participar del 4° Congreso Internacional de Inclusión y Discapacidad

Se realizará el sábado 30 de mayo de manera virtual y gratuita. Habrá especialistas internacionales y el saludo del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Hoy 11:06

Desde Santiago del Estero se llevará adelante el 4° Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos, bajo el lema “El futuro de la Educación: Innovar para incluir en la diversidad”, una propuesta académica y social que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para debatir y reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación inclusiva.

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El encuentro se desarrollará el sábado 30 de mayo, de 8.30 a 13 horas, en modalidad virtual y con participación totalmente gratuita.

La organización está a cargo de la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero.

Las actividades se realizan en adhesión al 53° aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y buscan generar un espacio de intercambio de experiencias, investigaciones, políticas y prácticas vinculadas a la inclusión, la discapacidad y el acceso igualitario a derechos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será el saludo inaugural del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien acompañará este importante espacio de construcción colectiva y reflexión social.

El Congreso está destinado a docentes, investigadores, estudiantes, profesionales de la salud, gestores educativos, organizaciones intermedias y público en general interesado en promover una educación inclusiva y de calidad para todas las personas.

Durante la jornada expondrán reconocidos especialistas de Argentina, México y Colombia, entre ellos Yennifer Villa Blanco, Carmen Aleida Fernández Moreno, Jhonatthan Maldonado Ramírez, Sandra Katz, Carolina Agüero, María Laura Leno y el equipo del Centro Terapéutico Senderos.

Desde la organización destacaron que la educación inclusiva implica garantizar acceso, permanencia y oportunidades reales de aprendizaje en igualdad de condiciones, incorporando metodologías y contenidos accesibles que contemplen a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana.

Asimismo, remarcaron que, si bien existen avances en materia de leyes y políticas públicas, todavía persisten barreras estructurales y sociales que dificultan el pleno ejercicio del derecho a la educación integral e inclusiva.

La capacitación cuenta con respaldo académico de tres universidades nacionales y tres extranjeras, garantizando validez nacional en el marco de la Ley N° 24.521 y pudiendo ser incorporada en el legajo profesional de los participantes.

Los interesados en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4sL4UBb

También se podrá solicitar mayor información vía WhatsApp a los números 3856791094 y 3814094643.