Despiden con profundo dolor en las redes sociales a Lucas Flamenco, el joven que murió en un accidente en Los Juríes

El joven de 24 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido durante la madrugada del sábado sobre avenida San Martín.

Hoy 11:09

La ciudad de Los Juríes atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Lucas Flamenco, el joven de 24 años que perdió la vida durante un trágico accidente de tránsito registrado en los primeros minutos de este sábado sobre la avenida San Martín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia se propagó rápidamente por la comunidad y generó una fuerte conmoción entre vecinos, amigos y familiares, quienes comenzaron a expresar su tristeza y despedir al joven mediante emotivos mensajes en las redes sociales.

"Cuánto dolor te deja tu partida, Luquitas", y "Dale mucha fortaleza a tu mami" fueron algunas de las publicaciones que comenzaron a multiplicarse durante las últimas horas, reflejando el impacto que causó el fallecimiento del joven en la ciudad.

El siniestro ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta y una camioneta sobre una de las principales arterias de la localidad. Como consecuencia del violento impacto, Lucas sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 48 y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y establecer la mecánica del choque.