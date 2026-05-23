El presidente de Bolivia agradeció la ayuda de Argentina en medio de la crisis y destacó el apoyo de Milei

Rodrigo Paz Pereira reveló que el Gobierno argentino colaboró con aviones Hércules para garantizar el traslado de alimentos hacia las zonas afectadas por los bloqueos y protestas.

Hoy 17:36

Rodrigo Paz Pereira destacó este sábado el respaldo brindado por la Argentina en medio de la profunda crisis política y social que atraviesa Bolivia, donde continúan los bloqueos y protestas que afectan el abastecimiento en distintas regiones del país.

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En una entrevista exclusiva, el mandatario boliviano reveló que el gobierno encabezado por Javier Milei colaboró con aviones Hércules para montar un puente aéreo destinado al traslado de alimentos y productos esenciales hacia las zonas más comprometidas.

“Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”, expresó Paz al referirse al apoyo recibido desde Argentina.

Según explicó el jefe de Estado boliviano, las aeronaves fueron utilizadas para transportar mercadería desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz y El Alto, ciudades donde los cortes de rutas y manifestaciones complicaron seriamente el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos.

Además del respaldo argentino, el presidente también agradeció la asistencia logística de Chile, Brasil y Ecuador, y sostuvo que varios gobiernos de la región consideran que la actual escalada de tensión constituye “un ataque a la democracia”.

Si bien aclaró que no mantuvo una conversación directa con Milei en las últimas horas, Paz confirmó que existieron contactos permanentes entre funcionarios de ambos gobiernos y el intercambio de mensajes diplomáticos.

El mandatario boliviano también habló sobre su estrategia internacional y remarcó que busca mantener vínculos tanto con líderes ideológicamente cercanos a Donald Trump como con dirigentes de otro signo político, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva.

“Primero tenemos nuestra relación con el vecindario”, señaló. Y agregó: “Así como estuve con Trump, a los pocos días estaba con Lula. Todo aquello que sea de beneficio para Bolivia, lo vamos a utilizar”.

Sobre el cierre de la entrevista, Paz compartió además un recuerdo personal ligado a la Argentina y contó que pasó parte de su infancia exiliado en el país junto a su familia durante las dictaduras militares de la región.

“La primera vez que vi fútbol en mi vida fue en la Argentina, cerca de La Boca. Todo el mundo era de Boca y recuerdo haber visto a Bochini”, relató emocionado.

Finalmente, el presidente boliviano agradeció la recepción histórica que tuvieron los ciudadanos bolivianos en territorio argentino y concluyó: “Argentina siempre recibió a los bolivianos con los brazos abiertos”.