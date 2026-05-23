Desarticulan operación de narcotráfico en la Ruta Nacional 9 de Tucumán

La policía tucumana interceptó un vehículo en la Ruta Nacional 9, donde se encontraron 800 gramos de cocaína listos para la venta, bajo la supervisión del Juzgado Federal N° 3.

Hoy 17:48

En un procedimiento policial realizado en la medianoche del viernes en la Ruta Nacional 9, las autoridades de Tucumán lograron incautar una importante cantidad de cocaína. El comisario principal Marcos Morante, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, brindó detalles sobre la operación.

Durante la intervención, un equipo de investigación dirigido por el oficial principal Monteros interceptó un vehículo en el kilómetro 1280 de la ruta mencionada, tras observar una maniobra sospechosa que alertó a los efectivos. Morante explicó: “Un equipo investigativo de esta Unidad Especial a cargo... interceptó un vehículo a raíz de que el mismo habría realizado una maniobra llamativa”.

Al proceder con el control del automóvil y su conductor, los agentes notaron la presencia de sustancias prohibidas en el interior del vehículo. En presencia de dos testigos, se realizó una requisa que reveló la existencia de medio ladrillo de cocaína y varias dosis en bochitas, además de una balanza de precisión.

El personal de la DIDROP Este llevó a cabo pruebas de campo, confirmando que la sustancia era cocaína con un peso total de 800 gramos. Morante indicó que “esta cocaína está valuada en la calle aproximadamente en 10 millones de pesos”, añadiendo que si se fracciona, se podría obtener al menos 10.000 dosis.

Se dio intervención al Juzgado Federal N° 3, que ordenó la detención e incomunicación del conductor involucrado, quien permanece en la Unidad Especial mientras se investiga su posible vinculación con el narcotráfico.

El individuo viajaba en un automóvil Fiat Uno color blanco, el cual fue secuestrado y está relacionado con el caso. Dentro del vehículo, en el asiento, se encontró un frasco con bolsitas que contenían una sustancia blanquecina, la cual también dio positivo en las pruebas de cocaína y estaba fraccionada para la venta, según cerró el jefe policial.