Varrone terminó 16° en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Canadá

El piloto argentino tuvo una carrera complicada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde llegó a escalar posiciones, pero una penalización lo retrasó en el clasificador.

Hoy 13:24

El piloto argentino Nicolás Varrone finalizó en la 16ª posición en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 2, disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El representante de la escudería Van Amersfoort Racing afrontó una competencia compleja, marcada por un buen arranque y una posterior penalización que condicionó sus chances de pelear más adelante.

Varrone, de 25 años y oriundo de Ingeniero Maschwitz, largó desde el 13° puesto y tuvo un gran comienzo. En apenas dos vueltas logró avanzar hasta la séptima colocación, mostrando buen ritmo en los primeros giros.

Sin embargo, en la novena vuelta recibió una penalización por sobrepasar la línea del Safety Car durante el giro de formación. Esa sanción lo hizo caer hasta el 28° lugar, obligándolo a remontar desde el fondo del pelotón.

A pesar del golpe, el argentino logró recuperarse durante el desarrollo de la carrera y escaló hasta el 18° puesto en pista. Luego, por el abandono de otros pilotos, finalmente quedó clasificado en la 16ª posición, a 38,5 segundos del ganador.

El triunfo en la carrera sprint quedó en manos del mexicano Noel León, de Campos Racing. El podio lo completaron el indio Kush Maini, de MP Motorsport, y el noruego Martinius Stenshorne, de Rodin Motorsport.

Varrone ya había participado el viernes en la única práctica libre del fin de semana y luego en la clasificación para la carrera principal del domingo, en la que partirá desde el 12° lugar de la grilla.