Reportaron decenas de disparos cerca de la Casa Blanca y hay al menos dos heridos

El Servicio Secreto desplegó un fuerte operativo de seguridad mientras Donald Trump permanecía dentro de la residencia presidencial junto a altos funcionarios.

Hoy 20:38

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en Casa Blanca luego de que periodistas y medios estadounidenses reportaran haber escuchado entre 20 y 30 disparos en las inmediaciones del edificio presidencial mientras el mandatario Donald Trump se encontraba en el interior junto a altos funcionarios.

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De acuerdo con reportes difundidos por cadenas como ABC, NBC y CNN, el Servicio Secreto de los Estados Unidos activó inmediatamente los protocolos de seguridad, acordonó la zona y resguardó a periodistas acreditados que trabajaban cerca del sector norte de la Casa Blanca.

Las autoridades desplegaron agentes armados y vehículos de seguridad en distintos accesos a la residencia presidencial mientras se intentaba determinar el origen exacto de los disparos. Hasta el momento no trascendieron oficialmente datos sobre posibles víctimas o detenidos.

Horas más tarde, un funcionario de las fuerzas de seguridad confirmó que al menos dos personas resultaron heridas de bala durante el incidente. Según trascendió en medios locales, una de ellas sería el presunto atacante, aunque hasta el momento no se difundieron identidades oficiales ni detalles sobre su estado de salud.

Según medios locales, algunos de los disparos habrían ocurrido cerca del área del National Mall y el Monumento a Washington, una zona altamente vigilada ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Testigos relataron escenas de caos y desesperación en medio del operativo. Algunos periodistas fueron evacuados rápidamente hacia sectores protegidos mientras agentes armados corrían por los jardines y bloqueaban distintos accesos de la zona.

El episodio se produce en un contexto de extrema sensibilidad en torno a la seguridad presidencial luego del intento de atentado ocurrido semanas atrás durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando Trump y varios miembros de su gabinete debieron ser evacuados de urgencia tras un ataque armado cerca del hotel Washington Hilton.

En aquel incidente, un hombre armado identificado como Cole Tomas Allen logró atravesar parte del control de seguridad antes de ser reducido por agentes federales. El sospechoso enfrentó cargos por intento de asesinato contra el presidente estadounidense.

Tras los nuevos reportes de disparos, el operativo de seguridad volvió a encender las alarmas en Washington. Testigos relataron escenas de caos momentáneo, con agentes corriendo por los jardines cercanos y personal de prensa siendo trasladado rápidamente hacia zonas protegidas.

Hasta ahora, la Casa Blanca no emitió un comunicado oficial detallando lo ocurrido, aunque fuentes de seguridad señalaron que Trump permaneció protegido en todo momento y no estuvo expuesto directamente al incidente.