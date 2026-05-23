Un obrero resultó gravemente herido tras caer desde varios metros mientras trabajaba en una vivienda

El hombre, de 40 años, sufrió múltiples lesiones tras el accidente laboral ocurrido en el barrio Villa del Carmen. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 20:38

Un obrero resultó con heridas de consideración este sábado por la siesta luego de caer desde una altura considerable mientras realizaba tareas de refacción en una vivienda del barrio Villa del Carmen.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en una casa ubicada en la manzana 51, cuando el trabajador se encontraba realizando arreglos en la propiedad.

El hombre fue identificado como Ovejero, de 40 años, quien por causas que aún se tratan de establecer perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura, sufriendo múltiples lesiones.

Tras el accidente, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.

En el hecho intervino personal policial del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 19, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída.