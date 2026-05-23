Tucumán albergará el 2do Encuentro Folklórico de Músicos del Noroeste

Este sábado, el Ingenio de las Artes en Tucumán será el escenario del 2do Encuentro Folklórico de Músicos del Noroeste, que reunirá a destacados artistas de cinco provincias y ofrecerá buses gratuitos desde Plaza Independencia.

Hoy 23:28

El 2do Encuentro Folklórico de Músicos del Noroeste, titulado 'Armonías y Paisajes Culturales', se llevará a cabo este sábado 23 de mayo a las 22:00 horas en el Ingenio de las Artes, ubicado en Banda del Río Salí, Tucumán. Este evento busca realzar y difundir la riqueza musical del Norte Argentino y contará con la participación de artistas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán.

La velada musical será acompañada por la Banda Polifónica de Sesión '5to Cardinal', que se unirá a reconocidos músicos como Bruno Arias de Jujuy, Roxana Carabajal, Dipi Carabajal y Diego Cejas de Santiago del Estero, Micaela Chauque y Diego León de Salta, así como el Dúo La Huella de Catamarca y los locales Copleros de Tafí del Valle y el grupo Alma. También se presentará la Tropa de Sikus Labranza.

El lanzamiento oficial del evento tuvo lugar en las instalaciones del Ente Tucumán Turismo (ETT), donde estuvieron presentes el secretario general, Marcos Díaz, y otros representantes de la cultura local. Durante la conferencia de prensa, Díaz enfatizó la importancia de este evento al afirmar que “este tipo de propuestas consolidan a Tucumán como un centro neurálgico de la identidad regional”.

El turismo cultural, según Díaz, es un pilar clave para la gestión del ETT, ya que atraer a visitantes interesados en la autenticidad y diversidad de la música genera un impacto económico positivo en la provincia. Este encuentro ha sido declarado de Interés Turístico por el EATT.

Para facilitar el acceso al evento, se ofrecerán buses gratuitos que partirán desde Plaza Independencia directo hacia el Ingenio de las Artes, permitiendo que tanto tucumanos como turistas puedan disfrutar de la velada sin inconvenientes. Para obtener más detalles e información sobre reservas, se puede contactar al número 381 542 8040.