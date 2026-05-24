Qatar le advirtió a Irán que bloquear el estrecho de Ormuz “agravaría la crisis” en Medio Oriente

Doha remarcó que la libre navegación en esa vía marítima es “innegociable” en medio de las negociaciones de paz entre Teherán y Estados Unidos.

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El gobierno de Qatar le advirtió este sábado al régimen de Irán que la libre navegación en el estrecho de Ormuz es “innegociable” y alertó que un eventual bloqueo de esa vía estratégica “agravaría la crisis” en el golfo Pérsico.

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La advertencia fue realizada por el ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araghchi, en medio de intensos contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo entre Teherán y Estados Unidos.

Según informó la cancillería qatarí, Doha sostuvo que utilizar el estrecho de Ormuz como “moneda de cambio” pondría en riesgo la estabilidad regional y afectaría intereses vitales de los países del Golfo.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos marítimos más importantes del mundo, ya que por allí circula cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas.

Las declaraciones se producen mientras continúan las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, tras meses de conflicto y tensión militar en Medio Oriente.

En paralelo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que ambas partes “han acercado posturas” durante la última semana, aunque evitó confirmar un acuerdo definitivo.

Sin embargo, desde Teherán también hubo mensajes amenazantes. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que si el presidente estadounidense Donald Trump “reinicia la guerra”, la respuesta iraní será “más devastadora” que al comienzo del conflicto.