Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron la final del Apertura entre River y Belgrano

Los capitanes de ambos equipos hablaron en la previa del duelo decisivo que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

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La final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya se vive con intensidad. En la previa del partido decisivo, los capitanes Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán compartieron una conferencia de prensa y palpitaron el cruce que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

El defensor del Millonario destacó el camino recorrido por el equipo de Eduardo Coudet, especialmente después de un semestre marcado por cambios fuertes y momentos de tensión.

“Pase lo que pase, estamos orgullosos de lo que hicimos”, afirmó Martínez Quarta, al referirse a la clasificación de River a la final tras superar a Rosario Central por 1-0 en semifinales.

El “Chino” también recordó el esfuerzo que hizo el plantel para llegar a esta instancia. “Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos”, remarcó, en relación al triunfo ante el Canalla, partido en el que a él mismo le cometieron la infracción que derivó en el penal del gol clasificatorio.

Martínez Quarta reconoció que River estuvo cerca de quedar eliminado en la instancia anterior y valoró la revancha que suele ofrecer el fútbol. “El domingo pasado estuvimos ahí nomás de quedar afuera. Esto es lo lindo del fútbol, tengo una felicidad enorme porque queríamos llevar a River a la final”, expresó.

Además, el capitán millonario hizo referencia al golpe que significó la salida de Marcelo Gallardo durante el semestre. “Hace tres meses, sobre todo ustedes, no se imaginaban que nosotros estuviéramos acá. Pase lo que pase mañana tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Está a la vista de todos: se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia, nos golpeó mucho y como grupo supimos salir adelante”, sostuvo.

De cara a la definición frente al Pirata, Martínez Quarta remarcó la unidad del plantel y el deseo de cerrar el torneo con una alegría. “Veníamos bien, el grupo está muy unido y era una lástima quedarnos en el camino. Creo que estamos muy bien. Ahora queda un pasito, a descansar y pensar en lo que viene”, señaló.

“Vamos a ir a Córdoba a tratar de regalarle una alegría a la gente, a nuestra familia y a nosotros, que sufrimos mucho”, agregó el defensor.

Del lado de Belgrano, Lucas Zelarayán también expresó la emoción del plantel por disputar una final histórica para el club cordobés. El capitán del equipo de Ricardo Zielinski destacó el impacto anímico que tuvo la clasificación ante Argentinos Juniors.

“El envión anímico es muy fuerte por cómo fue el último partido ante Argentinos. Estamos muy felices por lo que vamos a jugar, así que creemos que hay que disfrutar el momento”, aseguró.

Zelarayán, reconocido hincha de Belgrano, admitió que se trata de una situación especial, aunque remarcó la importancia de mantener la concentración como futbolista.

“Obviamente es difícil separar el hecho de ser hincha, pero es momento de estar en la piel de jugador. Esa euforia que tenemos como hinchas no debería estar presente porque es un partido en el que hay que estar atento a todo”, enfatizó.

Belgrano buscará este domingo conseguir el primer título de su historia en Primera División, mientras que River intentará volver a levantar un trofeo en una final cargada de emoción, historia y expectativa.