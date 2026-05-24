Recuperan instrumentos musicales robados en Jujuy con un valor superior a dos millones

La policía de Jujuy recuperó instrumentos musicales robados en Catua, valorados en más de 2 millones de pesos.

Hoy 02:10

Efectivos de la Seccional 20º de Susques y de la Subcomisaría de Catua, pertenecientes a la Unidad Regional N° 3, llevaron a cabo un exhaustivo operativo que resultó en la recuperación de instrumentos musicales denunciados como robados. Este hecho tuvo lugar recientemente en Catua.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Humahuaca, que facilitó las directrices necesarias para que el personal policial pudiera localizar y secuestrar la totalidad de los elementos sustraídos, cuyo valor estimado supera los dos millones de pesos.

Según una fuente cercana al caso, un hombre había informado días atrás el robo de instrumentos musicales desde su hogar. A raíz de esta denuncia, se iniciaron las investigaciones pertinentes que culminaron con el hallazgo de los elementos robados.

Entre los bienes recuperados se encuentran un teclado, una batería eléctrica, un bombo electrónico y otros instrumentos musicales de alto valor. Tras realizar las diligencias necesarias, estos fueron restituidos a su propietario, en cumplimiento de las disposiciones judiciales correspondientes.

Desde la Unidad Regional 3 se ha resaltado el compromiso y profesionalismo de los efectivos involucrados en la operación, quienes reaccionaron rápidamente para esclarecer el caso y brindar una respuesta efectiva a la víctima afectada.