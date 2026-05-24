Ladrón denunciado en barrios privados de Santo Tomé tras intentos de robo

Vecinos de los barrios La Tatenguita y Club de Campo El Paso alertaron al 911 sobre un sospechoso que intentó robar en sus viviendas durante la noche del viernes, lo que llevó a un operativo policial sin denuncias formales de víctimas hasta el sábado.

Hoy 04:25

En la noche del viernes, residentes de La Tatenguita y Club de Campo El Paso en Santo Tomé informaron a la central de emergencias 911 sobre la presencia de un hombre sospechoso, vestido con ropa oscura, que parecía estar intentando cometer delitos en la zona.

Desde las 20:00 hasta la medianoche, se llevó a cabo un operativo policial que involucró a oficiales de las agrupaciones Cuerpos y Comando Radioeléctrico, así como de Orden Público de la Subcomisaría 15°, quienes realizaron recorridos preventivos y se comunicaron con vigiladores privados de ambos barrios.

La primera alerta provino de La Tatenguita, donde los vecinos indicaron que un delincuente había ingresado a una vivienda y había robado. Sin embargo, al llegar, tanto los vigiladores como los policías no pudieron establecer contacto con damnificados, ya que no se presentaron denuncias formales.

Posteriormente, se recibieron nuevos llamados desde el barrio Club de Campo El Paso. Los efectivos policiales acudieron nuevamente para verificar la situación, pero también en este caso no se reportaron denuncias concretas hasta la mañana del sábado.

A raíz de las alertas, el Comando Radioeléctrico y la Subcomisaría 15° intensificaron los patrullajes en la zona de countrys del norte de Santo Tomé, con el objetivo de detectar a personas sospechosas que pudieran estar merodeando por los perímetros de los barrios privados.

A pesar de los esfuerzos del operativo, no se registraron aprehensiones. Los agentes mantuvieron una comunicación constante con los vigiladores privados, quienes permanecieron en estado de alerta ante cualquier movimiento inusual.

Según informes de UNO Santa Fe, el 7 de mayo, cuatro delincuentes ingresaron al Club de Campo El Paso, rompiendo el tejido perimetral y asaltando a dos familias, robando joyas y grandes sumas de dinero. Las víctimas fueron maniatadas y los delincuentes actuaron con extrema violencia.