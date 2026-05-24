Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAY 2026 | 8º
X
Lo + Viral

La broma en un cumpleaños que desató la ira de una joven

Un video viral muestra la reacción de una joven que, al ser sorprendida con una broma en su cumpleaños, destrozó su pastel y generó un intenso debate en redes sociales.

Hoy 05:27

Una celebración de cumpleaños se tornó polémica cuando una joven reaccionó con enojo tras ser sorprendida con una broma inesperada: le untaron la cara con crema frente a sus invitados.

El incidente fue capturado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una amplia variedad de opiniones entre los espectadores.

En las imágenes, se puede ver a la joven posando junto a su pastel de cumpleaños cuando, de repente, fue sorprendida por la acción de sus amigos. Su reacción fue inmediata y visiblemente molesta, ya que decidió arrojar y destrozar el pastel en el acto.

La escena provocó reacciones inmediatas entre los presentes, quienes no pudieron evitar expresar su asombro ante la situación. Muchos de ellos registraron sus comentarios en el mismo video.

El video, que acumuló miles de comentarios en pocas horas, despertó un intenso debate en línea. Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una tradición inofensiva, otros critican este tipo de bromas cuando no existe consentimiento por parte del festejado.

La viralidad de este incidente ha llevado a una reflexión sobre los límites de las bromas en celebraciones y la importancia del respeto hacia los sentimientos de los demás. Este caso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto sobre el consentimiento en situaciones sociales.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robaron $250 mil del interior de una camioneta frente al Polideportivo de Las Termas
  2. 2. Tragedia en San Vicente: cinco muertos, entre ellos dos menores, tras un brutal choque en la Ruta 6
  3. 3. Emotivo festejo patrio en el Centro de Jubilados del barrio Cabildo
  4. 4. Cristina Kirchner se reunió con Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del Congreso
  5. 5. River y Belgrano chocan en una final imperdible buscando gritar campeón en el Torneo Apertura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT