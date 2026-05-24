La economía comienza a despertar y busca afianzarse en medio de la reconversión productiva

La desaceleración de la inflación, la baja de tasas y las reformas estructurales son señales alentadoras de cara al futuro de una actividad económica traccionada por los sectores más competitivos.

Hoy 06:15

Por Iván Cachanosky, en diario Ámbito

El nivel de actividad económica de marzo llegó con una buena noticia que muchos esperaban. La economía creció un 5,5% interanual y un 3,5% en la medición mensual, ajustada por estacionalidad. Así, el acumulado del primer trimestre avanzó un 1,7%, respecto del mismo período de 2025, revirtiendo la caída del bimestre enero-febrero y dejando atrás el arranque complicado del año. Otra buena noticia fue que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales, lo cual no es menor dada la heterogeneidad de la economía que se viene criticando.

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Desde luego que sigue siendo cierta la realidad de los sectores estrellas como minería, energía y agro empujando la economía, versus otros sectores que se encuentran más complicados. Pero en este punto conviene ir más allá del dato mensual de marzo y entender el fenómeno de fondo. Argentina esta corrigiendo desequilibrios macroeconómicos y estructurales que se arrastran desde hace 60 años. Muchos sectores se han beneficiado de años de proteccionismo. Avanzar con las reformas estructurales y ordenar la macroeconomía implica también cambiar la matriz productiva para dar espacio a los sectores más competitivos y también para atraer nuevas actividades. En otras palabras, Argentina avanza hacia una reconversión. Esto necesariamente implica una transición para nada cómoda y que debe llevarse con cuidado, pero necesaria si se quiere salir del estancamiento estructural.

Baja de la inflación, menores tasas y reformas estructurales: las claves para que el crecimiento de la economía sea sostenido

Paralelamente, comenzó a revertirse la restricción en el consumo que se venía observando por una cuestión circunstancial. Recordemos que en la previa de las elecciones legislativas del año pasado el nivel de incertidumbre fue muy alto. Esto hizo que caiga la demanda de pesos y crezca la de dólares, lo que terminó generando un traspaso a precios que estuvimos sufriendo en los últimos meses. Sin embargo, la tendencia de la inflación se dio vuelta con el último dato de abril y el Banco Central también bajó las tasas de interés. Si a esto le sumamos que este año no hay ruido electoral, la demanda de pesos tiende a normalizarse y comenzó a volcarse nuevamente al consumo, lo que colaboró con el dato de actividad de marzo.

No obstante, para que la nueva matriz productiva se consolide y se extienda al conjunto de la economía de manera sostenida, es necesario que se siga avanzando con la reforma laboral y encarar una reforma impositiva ambiciosa. En este marco, el RIFL fue una buena noticia ya que es una herramienta que contribuye a bajar la informalidad que ha estado creciendo en los últimos meses. Teniendo en cuenta que el sector privado formal sufre y la informalidad creció, es clave el avance de la reforma laboral.

Mirando hacia adelante, el panorama puede ser más alentador en la medida que la inflación retome el sendero bajista. Una inflación más baja implica una recuperación de los salarios reales que sufrieron los últimos meses por el recalentamiento del nivel de precios. Además, una inflación con tendencia a la baja le da oxígeno al BCRA para continuar bajando la tasa de interés y los encajes bancarios, y así facilitar el crédito a las pymes.

En concreto, sin escenario electoral en el 2026, con una inflación en descenso acompañada de tasas más bajas, el crédito recuperaría espacio y el nivel de actividad podría seguir ganando terreno. El cambio probablemente no sea abrupto ni lineal, pero sí un proceso más sólido y gradual que el de los últimos meses.