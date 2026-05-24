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En vivo: Franco Colapinto afronta la carrera de Canadá largando 10º y con la ilusión de seguir sumando

El piloto argentino sale a pista nuevamente luego de la gran posición conseguida en la qualy.

Hoy 16:59

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva carrera en la Fórmula 1 con la ilusión de volver a ser protagonista. El piloto argentino de Alpine largará desde el décimo puesto en el Gran Premio de Canadá, que se disputará desde las 17 en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal.

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La quinta cita de la temporada llega en un gran momento para el pilarense, que viene de conseguir su mejor actuación en la categoría al finalizar y ahora buscará sostener esa buena racha en un nuevo fin de semana con formato Sprint.

Colapinto tuvo un sábado muy positivo en Canadá. Primero completó una gran carrera corta, en la que largó 13° y terminó , muy cerca de la zona de puntos. Más tarde, volvió a destacarse en la clasificación para la carrera principal, avanzó a la Q3 y se aseguró un lugar entre los diez mejores de la grilla.

Además, el argentino volvió a superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, confirmando su crecimiento dentro de Alpine y su adaptación al monoplaza en una temporada que empieza a mostrar señales cada vez más alentadoras.

“Fue un buen día. Sacamos cosas positivas tanto del sprint como de la clasificación”, expresó Colapinto tras la actividad del sábado en Montreal.

La pole position quedó en manos de George Russell, quien también había ganado la carrera Sprint. El británico de Mercedes le arrebató el primer lugar sobre el final a su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato, que partirá desde la segunda posición.

El Gran Premio de Canadá tendrá un condimento especial por las características del circuito Gilles Villeneuve, un trazado veloz, exigente y con poco margen de error, donde las rectas largas, las frenadas fuertes y los muros cercanos suelen generar carreras cambiantes.

Para Colapinto, largar desde el top ten representa una gran oportunidad para pelear por puntos y extender su gran presente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Hora y cómo ver el GP de Canadá

Carrera: domingo
Horario: 17, hora de Argentina
Circuito: Gilles Villeneuve, Montreal
TV: Fox Sports
Streaming: Disney+ y F1TV

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

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