El CCB invita a una interesante charla sobre la historia de las zambas santiagueñas

La misma se desarrolla desde el Espacio de Formación Vocal de la institución y tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo.

Hoy 07:18

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), a través del Espacio de Formación Vocal de la institución, invita a la charla “Del Patio al Escenario. Historia de las zambas santiagueñas 1921/2026”, que tendrá lugar este viernes 29 de mayo, a las 19,30 horas en el Auditorio de la institución.

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La misma abordará un recorrido de la zamba santiagueña, su origen y su gente y estará a cargo de la Prof. Marisa Jorge, Profesora de Danzas de la Escuela de Música Nicolás Segundo Gennero (hoy ESPEA). Jorge perteneció al cuerpo de bailarines “Agrupación Santiago del Estero”, de Carlos y Adela Saavedra y trabajó además, en la Fundación Música Esperanza, organización internacional basada en París, fundada y dirigida por el pianista Miguel Ángel Estrella, entre otras importantes acciones.

Esta actividad se enmarca en el ciclo de charlas formativas, orientadas a complementar y enriquecer el quehacer musical y en adhesión al Día Nacional de Folklorista, el cual se instituyó en homenaje a Don Andrés Chazarreta, de quien se cumplen 150 años de su natalicio, acaecido el 29 de mayo de 1876.

Andrés Chazarreta, músico y recopilador santiagueño, fue llamado el “Patriarca del Folklore” por haber sido el primer difusor de la música folklórica argentina, llevándola por todo el país desde 1911 con su Compañía de Arte Nativo.

Teniendo en cuenta que la formación vocal integral no se limita al desarrollo técnico de la voz, sino que implica la comprensión profunda de múltiples dimensiones que intervienen en la expresión artística, es que se considera de vital importancia generar un espacio de reflexión, aprendizaje y concientización.

El CCB invita a integrantes de los Coros, talleres de formación vocal de la institución y a público en general a disfrutar de esta charla que acerca al conocimiento de este género musical.