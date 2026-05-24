Murió una mujer de 84 años en un incendio y sus dos nietos están hospitalizados

El siniestro ocurrió en Gualeguay y afectó gravemente a una familia que se encontraba en el lugar.

Hoy 10:18

Una mujer de 84 años murió y dos menores fueron hospitalizados tras el incendio de una vivienda en el barrio Defensa Costera de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. El siniestro, que se produjo en la madrugada del sábado, destruyó casi por completo la casa ubicada en calle Maestro Sardi al 731. La principal hipótesis apunta a una estufa como posible origen del fuego.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como una mujer con discapacidad, se encontraba en la vivienda junto a sus dos nietos, de 12 y 4 años. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura de la casa, provocando daños materiales severos.

Según detalló Elonce, el fuego arrasó con gran parte de la construcción antes de que pudiera ser controlado por las dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal policial. El episodio generó conmoción en el barrio Defensa Costera y puso en alerta a los vecinos, quienes colaboraron en las tareas de auxilio.

Los menores, rescatados a tiempo por los equipos de emergencia, fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica por inhalación de humo. Fuentes del hospital informaron que ambos permanecen en observación, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con lo consignado, las causas del incendio estaban bajo investigación, pero la principal línea apunta al uso de una estufa para calefaccionar la vivienda como posible desencadenante. Las autoridades realizaron peritajes en el lugar para intentar establecer el mecanismo exacto que provocó el inicio del fuego. Hasta el momento, no se emitieron resultados oficiales de las pericias.