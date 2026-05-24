Añatuya disfruta de un día soleado: clima agradable para hoy Domingo 24 de mayo de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima mayormente soleado durante los próximos días. Se espera un leve aumento en las temperaturas a medida que avanza la semana.

Hoy 08:21

Hoy, domingo 24 de mayo de 2026, los añatuyenses se despiertan con un día soleado y fresco, con una temperatura actual de 6.6 °C, que se siente como 4.8 °C debido a la humedad del 88%. Este clima primaveral es ideal para disfrutar al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 19.2 °C, lo que permitirá a los habitantes de Añatuya disfrutar de un ambiente cálido y agradable. El viento soplará a 9 km/h desde el este-noreste, aportando frescura al ambiente.

El lunes 25 de mayo, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo soleado y primaveral, con mínimas que rondarán los 9.5 °C y máximas de 21.2 °C. Este incremento en la temperatura permitirá a los añatuyenses disfrutar de más actividades al aire libre.

Para el martes 26 de mayo, se espera un clima similar, con mínimas de 10 °C y máximas que alcanzarán los 21.3 °C. La continuidad de estas condiciones climáticas favorece la realización de eventos y actividades en la ciudad.

En resumen, el clima en Añatuya se presenta como ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas que oscilarán entre los 6.6 °C y 19.2 °C hoy, y un pronóstico que promete días soleados y cálidos para los próximos dos días.