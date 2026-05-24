Mal aliento en perros: un estudio indica que un aerosol de melaza podría terminar con el problema

Es un tratamiento experimental. Científicos asiáticos aplicaron polifenoles en animales domésticos. Qué descubrieron sobre las moléculas olorosas y bacterias asociadas a la halitosis.

Hoy 11:50

Un espray fabricado a partir de melaza, el jarabe oscuro y espeso que queda como residuo del proceso de refinamiento de la caña de azúcar, consiguió reducir el mal aliento y las bacterias dañinas en la boca de perros domésticos.

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Se trata de un aerosol desarrollado por científicos de China, quienes publicaron los resultados en Journal of Agricultural and Food Chemistry de los Estados Unidos.

El producto, elaborado con polifenoles —compuestos naturales con propiedades antibacterianas presentes en muchas plantas— demostró resultados tanto inmediatos como sostenidos tras un mes de uso diario en animales con halitosis, el término científico para el mal aliento.

Los investigadores a cargo del estudio fueron Hongye Li, Yin Fei y Wei Zhao, de la Universidad de Jiangnan, en China, con financiamiento del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de China.

El mal aliento es más que un problema de olor

El olor en la boca de los perros no es solo una molestia para las personas que están cerca: puede ser señal de enfermedad oral. Las clínicas veterinarias suelen tratar este problema con cepillado diario, antibióticos o enjuagues químicos, opciones que no siempre resultan fáciles de aplicar en casa.

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El equipo de Li buscó una alternativa más accesible y sostenible, con origen en un subproducto agrícola de bajo costo y amplia disponibilidad. “Nuestro objetivo fue investigar si un subproducto agrícola sostenible podía mejorar de forma segura la salud oral diaria”, dijo Li en un comunicado oficial de la Sociedad Estadounidense de Química.

Perros, espray y resultados

El equipo reclutó 10 perros domésticos sanos con mal aliento, con el consentimiento previo de sus tutores, y les aplicó el espray con polifenoles extraídos de la melaza directamente en la boca. Una hora después, evaluadores entrenados no detectaron olor desagradable en ninguno de los animales.

El análisis de las muestras de saliva mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas —una técnica que identifica y mide sustancias químicas presentes en una muestra— confirmó que compuestos como ésteres, aminas y aldehídos, todos responsables del mal olor, habían desaparecido o quedado en niveles indetectables.

“El espray tiene un olor suave, similar al de las plantas y a la melaza, pero no es fuerte ni desagradable”, dijo Li.

Para evaluar el efecto a largo plazo, los perros recibieron el espray a diario durante 30 días. Al cabo de ese período, su saliva presentó niveles más bajos de aldehídos y ésteres de ácidos grasos de cadena corta, sustancias producidas por bacterias patógenas que generan olores grasos.

El microbioma oral —la comunidad de microorganismos que vive en la boca— también mostró cambios: las proporciones de bacterias asociadas al mal aliento, como Porphyromonas y Fusobacterium, bajaron de forma notable tras el tratamiento.

Experimentos adicionales en laboratorio y simulaciones computacionales permitieron al equipo describir con mayor precisión cómo actúan los polifenoles.

“Primero, los polifenoles actúan como una ‘esponja molecular’, y se unen directamente a las moléculas de mal olor existentes para neutralizarlas. Segundo, actúan como un ‘interruptor’ para apagar enzimas bacterianas específicas que producen olores desagradables. Finalmente, trabajan como un ‘jardinero’ para eliminar con el tiempo las poblaciones de bacterias causantes del mal olor”, afirmó.

Qué sigue: promisorio, pero aún preliminar

Los investigadores señalaron que el método es múltiple, sostenible y seguro, y que su aplicación puede mejorar la convivencia entre los perros y sus familias. El tamaño de la muestra —10 perros— indica que se trata de una investigación preliminar.

El equipo tiene previsto ampliar las pruebas con más animales para confirmar y extender los resultados obtenidos.