Defensa y Justicia confirmó el regreso de Julio Vaccari como entrenador

El técnico iniciará su segundo ciclo en el Halcón tras la salida de Mariano Soso y tendrá como primer gran desafío el cruce ante Racing por Copa Argentina.

Hoy 13:19

Defensa y Justicia confirmó el regreso de Julio Vaccari como nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Mariano Soso. El anuncio fue realizado este domingo a través de las redes sociales oficiales del club de Florencio Varela.

El técnico de 45 años iniciará así su segundo ciclo en el Halcón, institución en la que dejó una fuerte huella durante su anterior etapa, entre 2022 y 2024.

Durante aquel período, Vaccari logró consolidar un equipo competitivo, con una propuesta ofensiva y una identidad futbolística que le permitió a Defensa y Justicia pelear en torneos locales e internacionales.

Su regreso representa una apuesta por un entrenador identificado con el proyecto deportivo del club y valorado tanto por la dirigencia como por los hinchas.

Vaccari se encontraba sin trabajo desde su salida de Independiente, en septiembre de 2025, luego de un ciclo irregular en Avellaneda. Ahora volverá a uno de los clubes donde consiguió mayor reconocimiento en su carrera profesional.

El entrenador asumirá de manera inmediata y tendrá rápidamente un desafío importante: el cruce ante Racing, por los 16avos de final de la Copa Argentina, programado para el próximo 31 de mayo en Jujuy.

En el comunicado oficial, Defensa y Justicia destacó el sentido de pertenencia de Vaccari con la institución y celebró el reencuentro con una frase que se viralizó entre los hinchas: “Hay vínculos que no se rompen nunca”.

De esta manera, el Halcón abre una nueva etapa con un viejo conocido en el banco de suplentes, con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a competir con la identidad que marcó el anterior ciclo del entrenador.